科技日报北京12月17日电 （记者张梦然）据《自然·通讯》杂志17日发表的一篇论文，科学家在银河系中心的超大质量黑洞附近发现了一个双星系统。这也是迄今为止在超大质量黑洞附近发现的第一对恒星，人们对这类系统虽然早已有所预测，但一直未能检测到。该发现为研究银河系恒星动力学和演化历程带来了新见解。

超大质量黑洞质量介于100万倍至100亿倍太阳质量之间，理论认为，包括银河系在内所有星系的中心，都潜伏着这样的“怪物级”天体。位于银河系银心的黑洞人马座A*，是离地球最近的超大质量黑洞。北京时间2022年5月12日晚9时，事件视界望远镜（EHT）合作组织发布了一项“开创性成果”——黑洞人马座A*的首张照片，这也是人类有史以来获得的第一张黑洞照片。

人马座A*被高速恒星和尘埃天体环绕，它们被统称为S星团。人们预测S星团中存在双星系统（两颗恒星围绕同一重心，被引力彼此约束），但此前从未探测到。过去的研究认为，由于恒星与人马座A*的相互作用，这类恒星不太可能稳定存在。

德国科隆大学研究团队此次利用甚大望远镜和凯克望远镜的档案数据，首次在S星团里探测到一个双星系统。该系统被称为D9，由双星D9a和D9b组成，年龄相对较轻，预计约270万年，可能形成于S星团的外部。

进一步分析表明，这一系统在S星团内的稳定期已经走到尽头：由于黑洞的影响，双星系统的两个部分可能会在较近的未来合并。对D9的探测表明，这类双星系统在从S星团外迁移到内部后，能够在星团里存续约100万年。

这些发现也为天文学家了解人马座A*轨道上恒星的潜在演化路径带来了新的见解。

在银河系中，双星的数量非常多。研究双星系统，对了解恒星乃至银河系形成和演化过程的多样性有重要意义。人们一直推测，银河系中心的超大质量黑洞附近也存在一个双星系统。这次，科研人员利用天文望远镜的档案数据，探测到了人马座A*星团内一个“年轻”的双星系统，其可能诞生于S星团外部，并逐步向内部移动。离地球最近的超大质量黑洞，是研究黑洞物理的绝佳对象；而它周围发生的一切，也为我们研究星球演化带来新视角。

(责编：王震、陈键)

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