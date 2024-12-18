人民网记者 李栋

统计数据显示：截至10月底，全国脱贫人口务工就业总规模达到3307.9万人，超年度目标任务288.8万人，较2023年同期增加9.7万人。今年以来，推进防止返贫就业攻坚行动不断加力，帮扶实效持续提高。

今年中央一号文件的主题是学习运用“千村示范、万村整治”经验，有力有效推进乡村全面振兴。农业农村部党组书记、部长韩俊在7月份举办的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上介绍，乡村全面振兴重点任务扎实推进，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平稳步提升，“三农”整体形势继续呈现稳中向好、稳中提质的良好态势。

农业农村部相关负责人表示，各地紧紧锚定下达的目标任务，深入挖掘潜力，充分发挥就业帮扶车间、乡村公益性岗位、以工代赈等渠道吸纳就业的作用。2024年5月，全国脱贫人口务工就业总规模和分省规模均达到目标任务，比2023年提前1个月。2024年10月，全国有劳动能力的脱贫人口中，61.4%实现务工就业，就业率比2020年底上升2.9个百分点，较去年同期上升0.7个百分点。

如何进一步提高产业和就业帮扶实效？农业农村部提出，强化帮扶产业分类指导，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批，推动产业提质增效、可持续发展。

该负责人介绍，今年以来，以国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁安置区为重点，通过深入开展劳务协作提质行动、“春风行动”等活动，开展“点对点”输送，不断提高外出务工组织化程度。

数据显示：2024年10月底，160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口务工规模671.8万人，全国易地搬迁脱贫人口实现务工就业408.3万人。

此外，通过积极应对高校毕业生岗位供给不足和就业竞争加剧双重压力，开展“雨露计划”就业帮扶公益行动、“百日千万”招聘专项行动，线上参与招聘活动超过150万人次。2024年毕业的65.0万“雨露计划”学生就业率总体达到90%。

乡村振兴，关键在人。人才振兴是乡村振兴的基础，强化乡村振兴人才支撑是推进乡村全面振兴的题中应有之义。“不断加大脱贫地区特色劳务品牌培育力度，促进提升劳务品牌知名度、美誉度和影响力。”该负责人介绍，目前，全国共培育乡村工匠13万余人，带动460多万农村劳动力创业就业。

“过渡期以来，全国脱贫人口务工规模连续4年稳定在3000万人以上，高质量完成了脱贫人口稳岗就业目标任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、守住不发生规模性返贫底线发挥了重要作用。”该负责人说。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经