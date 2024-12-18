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国开行：1至11月向中欧班列项目发放贷款41亿元

2024年12月18日10:22 | 来源：人民网
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据国家开发银行官网消息：2024年1至11月，国开行已向中欧班列项目发放贷款41亿元。

当地时间12月3日，随着X8083次中欧班列顺利抵达德国杜伊斯堡，中欧班列“跑”出开行新纪录：累计开行10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。

多年来，中欧班列便利快捷、安全稳定、绿色经济的优势不断巩固，成为广受欢迎的国际公共产品，开行数量保持强劲增长态势。国开行立足职能定位，聚焦主责主业，充分发挥基础设施主力银行作用，为中欧班列基础设施能力持续提升提供了有力支持。

服务通道口岸建设，强化运输保障。目前，中欧班列已形成东、中、西三大通道、六大口岸，服务网络基本覆盖亚欧大陆全境。国开行结合中欧班列建设发展规划，积极服务三大通道瓶颈路段升级改造和重点口岸站扩能，推动提升中欧班列通道运输保障能力。

支持集结中心示范工程，增强枢纽节点能力。国开行积极支持中欧班列集结中心示范工程建设，助推中欧班列境内货源集散与运输网络优化，提升枢纽城市区域覆盖与辐射水平。目前，中欧班列（郑州）已构建起“27个境外直达站点、9个出入境口岸”的国际多式联运集疏运网络，覆盖40个国家140多个城市；郑州市跨境电商交易额居中部地区第一。

深化金融合作，促进互利共赢。中欧班列沿线催生出许多新的物流、商贸、产业园区，有力带动沿线经济社会发展。国开行充分利用银行联合体等金融合作机制平台，加强与中欧班列沿线国家金融机构同业合作，共同支持境外节点城市海外仓、堆场、园区等中欧班列基础设施建设，助力优化货源分拨组织，高效开展中途转运等，有力促进中国与相关国家不断提升经贸合作水平。

国开行国际合作一部总经理赵宏图表示，国际合作一部作为全行服务中欧班列高质量发展的牵头部门，将以互联互通为主线，深化总分行联动，加强项目跟踪对接，推动金融产品创新，进一步为中欧班列建设运营提供全方位、多元化、定制化的优质金融服务，助力中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展。

(责编：曹淼、李源)
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