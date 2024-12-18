原标题：打造便捷体验 丰富产品货架 交通银行积极助力个人养老金制度全面实施

近日，人力资源社会保障部等五部门联合印发通知，自2024年12月15日起，个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国。交通银行积极贯彻落实国家大力发展个人养老金制度政策要求，构建“账户开立+资金缴存+产品投资+综合服务”一站式个人养老金服务体系，全力为全国客户提供便捷省心、智能顺畅的服务体验。

客户参与更便捷。交行不断优化个人养老金业务办理流程，强化系统建设，提高便捷化水平。账户开立方面，客户可通过交行手机银行、“交通银行”微信小程序、智能机具等交行自有渠道，以及交行合作的政务平台、个人养老金产品销售机构等第三方平台便捷开户。缴存方面，客户可通过交行或他行借记卡、第三方平台账户进行缴费，还可设置定期自动缴存计划。同时，交行还根据监管部门指引，取消客户通过个人养老金资金账户购买商业养老保险产品的“录音录像”手续，有效缩短业务办理时间。

投资产品更丰富。交行持续打造品类全、功能优、业绩稳的个人养老金产品货架，将在现有储蓄、理财、基金、保险四大类、160余只产品基础上，做好产品研发和准入，丰富特定养老储蓄、指数基金等新纳入名录产品供给，满足客户多样化投资需求。此外，交行还将探索开展默认投资服务，为客户规划管理养老资产提供专业支撑。

综合服务更贴心。围绕客户养老规划、理财投资、金融资讯等多样需求，交行在手机银行专设个人养老金专区，提供以养老规划、养老资产配置、产品优选为核心的一揽子、智能化养老财富管理方案。在专区的“养老智汇园”栏目，各类实用的养老金融资讯持续“上新”，通过通俗易懂的方式强化金融知识普及、加强消费者权益保护。

宣传推广更深入。个人养老金制度试点两年以来，作为首批开展业务的商业银行，交行积极助力制度宣传，通过行内行外、线上线下各个渠道，以多种形式宣传个人养老金政策。后续，交行将进一步开展“三走进”推广活动，走进社区、走进企业、走进园区，将个人养老金服务和养老投教送到居民身边，便利居民了解个人养老金最新政策，做好养老资金储备和财富规划。

交行始终坚持以人民为中心的发展思想，将持续优化全流程服务体验，不断丰富产品供给，全力打造专业专注、温情关怀、智能便利的养老金融服务，让个人养老金制度惠及更广大居民。

(责编：董童、李源)

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