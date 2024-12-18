人民网记者 许维娜

“最近咨询空调、中央集成暖气片这些品类的用户明显增多。”位于北京朝阳区的一家家电卖场经理表示，“在本周的前半段，制暖类家电的销量环比增长超过了30%，预计到本周末，这一数字将有望突破50%。”

12月以来，冷空气带来了“暖经济”。全国多地围绕餐饮、旅游、休闲、购物等消费场景和多元业态，接连掀起消费新浪潮，为我国冬季消费市场注入了强劲动力。

国家发展改革委有关负责人接受采访表示，消费是收入的函数，促进消费就必须多渠道增加城乡居民收入。

“现阶段，我们侧重把促消费和惠民生结合起来，计划突出重点时段，如冬季冰雪、岁末年初等节点，聚焦汽车、家电、家居等重点品类，举办商旅文体健融合的各类促消费活动。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚近日表示。

12日闭幕的中央经济工作会议部署了明年经济工作的9项重点任务，其中“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”摆在首位。

在政府通过各类举措推动消费之际，这股“暖经济”折射消费市场回升的蓬勃活力。

在餐饮领域，热气腾腾的火锅就成为冬天的餐饮主角，围炉聚餐成为主要消费场景。生活服务平台数据显示，最近一周，“火锅团购”“火锅套餐”搜索量较前一个月增长超30％，其中“羊肉火锅”搜索环量周比增长74%。

“没有什么是一顿火锅不能解决的。”随着天气降温转凉，人们对火锅的需求也逐渐加大。连日来，牛肉卷、羊肉卷销售量的增幅尤为明显。北京一家超市店长表示：“近半个月，我们门店整体火锅食材销售增加了150%。”

不少网友在社交平台上分享了他们围炉煮茶、泡温泉、宅家消费等冬日新潮流，将秋冬仪式感拉满的同时，也为冬日经济“再添一把火”。

“热中式”接棒“冰美式”成为消费者的心头好。记者注意到，许多国产茶饮品牌近期竞相推出热饮系列，不仅为消费者提供丰富选择，也为消费市场增添融融暖意。

在河北石家庄的一家奶茶店内，顾客在柜台前排起了长队。随着接单提示音的不断响起，店员们忙得不可开交。“最近，我们店里推出了一款新中式奶茶，非常受欢迎，仅今天上午，我们就制作了近百杯。随着天气转冷，热饮的销量大幅增加，点单高峰会持续到晚上。”该奶茶店店员介绍道。

在线外卖平台数据显示，立冬以来，“热奶茶”搜索量比上月增长超70％，芋泥麻薯、珍珠奶茶、芋圆奶茶等饱腹感满满的饮品日渐走俏。此外，“提前点单”成为冬季茶饮消费新风尚，线上相关搜索量周环比增长33%。

不仅要吃好，还要穿暖。

综合多家购物平台数据，11月以来，羽绒服、保暖内衣、秋衣秋裤等品类的搜索量同比增长150%，东北地区的订单量同比增长80%。近两周以来，以“热贴暖宝宝”为关键词的搜索量同比增长134.2%。此外，最近一周取暖器、暖风机、办公室取暖器的搜索量环比提升超过350%，取暖器成交额环比增长200%，北京、河北、辽宁等北方地区的取暖家电成交额位居前列。

线上消费热火朝天，线下商场也火力全开。11月份以来，某品牌家电卖场全国线下暖风机销量环比增长410%，踢脚线取暖器销量环比增长525%，油汀取暖器销量环比增长670%。

北京市朝阳区不少家电卖场呈现一片繁忙景象。“这个电暖器体积小、节省空间，而且加热速度快，非常实用。”正在挑选电暖器的市民孙先生说道。进入冬季，供热家电设备的销量增长迅速，尤其是节能型、智能型的产品备受消费者青睐。

随着气温的连日下降，泡温泉、洗浴、汗蒸等驱寒保暖的休闲活动也迎来升温。数据显示，最近一周“私汤温泉酒店”搜索量同比上涨近40%。“去有山的地方泡温泉”为时下热门玩法，其中四川青城山、峨眉山、陕西太白山成为热门温泉目的地。11月份以来，北京地区汗蒸馆订单量同比增长158%。

助燃冬季消费，不只是消费者与商家的“双向奔赴”，各地政府的加码发力也为消费市场再添一把“旺火”。

以广西为例，广西商务厅相关负责人日前介绍，2024广西惠买暖冬消费季活动于11至12月期间开展，活动聚焦商超百货、以旧换新、餐饮住宿、网络消费等4大热门消费领域，联动全区各市、重点企业开展近200场次促消费活动，全面活跃消费市场。

对于如何维持冬季消费市场热度？受访专家表示，要多维度发力，培育更多消费热点。一方面，各大商家要抓住“冷”商机，以创新产品和优质服务对接消费者的多元需求；另一方面，有关部门也要不断优化消费环境，加大对相关产业的支持力度，助力“暖经济”在冬日加速升温。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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