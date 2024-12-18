人民网北京12月18日电 （记者黄盛）为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确，中央企业要将市值管理作为一项长期战略管理行为，明确市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，推动控股上市公司制定全面务实的市值管理制度并依法合规披露制度制定情况。指导控股上市公司“一企一策”细化年度实施方案和具体举措，依法依规开展市值管理工作，持续提升工作成效。国务院国资委将加强对中央企业市值管理工作的跟踪指导，将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。

对此，南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，央企控股上市公司的市值管理工作可以通过市场化手段和措施，向资本市场传递央企发展的良好预期，促进改善市场估值，使股票价格回归央企上市公司应有的真实价值。同时，加强市值管理对央企建设世界一流企业具有重大促进作用，有助于夯实央企的价值创造基础，提高其整体竞争力和市场地位。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁也向记者表示，做好市值管理有利于提高投资者回报水平，实现国有资产保值增值，也有利于促进资本市场健康稳定发展。

此外，《意见》提出，中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。

田利辉认为，并购重组推动央企控股上市公司提高主业竞争优势，增强科技创新能力，整合资源并促进产业升级。市场化改革可以激发上市公司活力，提升经营效率和盈利能力。信息披露的完善能够提升上市公司透明度，维护企业形象和品牌声誉。投资者关系管理的加强可以增进市场认同，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。投资者回报的稳定预期可以提高投资者的信心和忠诚度。股票回购增持机制的建立可望解决长期破净问题，稳定市场情绪。

在具体落实这六方面工作上，田利辉建议，央企控股上市公司制定全面务实的市值管理制度，并依法合规披露制度制定情况。同时，“一企一策”细化年度实施方案和具体举措，确保市值管理工作的有效开展。此外，还应加强内部培训和外部沟通，提高员工对市值管理的认识和理解，形成全员参与的良好氛围。

吴刚梁分析说，《意见》提出的六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作，有些是短期可能见效的，例如增持、回购、现金分红、并购重组；有些是长期措施，例如市场化改革、提高上市公司质量、做好信息披露。央企上市公司应该两者兼顾，既要夯实价值创造的基础，也要采取一些能够见效落地的市值管理手段。

据国务院国资委产权管理局负责人介绍，《意见》起草过程中，既积极吸纳了近年提高央企控股上市公司质量的工作成果，也充分征求了有关部委和部分中央企业的意见，经历多轮修改完善，最终成稿。

国务院国资委表示，将重点围绕《意见》落地实施，把提升中央企业控股上市公司投资价值、强化投资者回报作为一项长期工作来抓，指导推动中央企业用好市值管理手段，积极回应市场关切，维护投资者利益，为促进资本市场高质量发展作出新的更大贡献。

(责编：王震、高雷)

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