原标题：聚能创新，笃行致远：百胜中国2024餐厅经理年会启新程

2024年12月16日百胜中国一年一度的餐厅经理年会在此举行，超过11000名来自全国各地的百胜中国餐厅经理和区经理齐聚一堂。自1997年第一届餐厅经理年会创办以来，这一年一度的大型线下盛会已经成为百胜中国庆祝成就和展望未来的重要时刻。

这场年会以“聚能创新 笃行致远”为主题，“聚能创新”意味着“聚焦”“减负”“提效”，不断激发创新活力，在变革中寻找新的增长点；“笃行致远”在于坚定信念，迎难而上，以求真务实的精神，打造基业常青。

正是在创新与提效的“双轮驱动”下，百胜中国交出了一份亮眼的成绩单——截至2024年前三季度，百胜中国的净新增门店数达到1,200家，总门店数实现15,861家，稳步向2026年20,000家门店的目标迈进。

年会开场，百胜中国首席执行官屈翠容（Joey Wat）回溯了与百胜中国并肩同行的十年征程：从2014年的艰难起步，每一步都凝聚着团队的智慧与汗水。十年间，百胜中国不仅实现了业务的快速扩张，更在品牌建设、产品创新、服务提升等方面取得了显著成就。

肯德基在2024年的表现可谓是风生水起。肯德基门店数在第三季度超过了11,280家，凭借着产品创新、门店管理提效、外送业务提效等一系列举措取得了鼓舞人心的成绩；肯悦咖啡开出600家。同时，肯德基还通过数字化转型，提升了顾客体验和运营效率，进一步巩固了其在快餐市场的领先地位。

必胜客门店数截至2024年第三季度已经超过了3600家，依托WOW模式突围、比萨堡创新、科技赋能门店提效，实现了品质、速度、服务的全方位提升。截至11月，必胜客WOW达到了150家店，订单数、同店交易量也在显著增长。

除此之外，拉瓦萨和兰博基尼Lamborghini、ATP网球大师赛等合作，进一步加深了与目标消费客群的联结；小肥羊以“回转火锅”为代表的新模式倍受年轻人的喜爱和追捧；黄记煌20周年，完成品牌全面升级，致力于打造“中华第一焖锅品牌”；塔可钟则通过产品快速创新，让墨西哥美食更受“中国胃”的喜爱，这些都为百胜中国的多元化发展注入了新的活力。

2024年以来，餐饮行业竞争加剧，消费者更加理性，追求极致性价比的产品和服务成为了常态。

面对新的形势，如何破局？百胜中国审时度势，提出破局之道：唯有创新和提效“双轮驱动”。也正是在这一策略驱动下，百胜中国2024年前三季度交出了一份亮眼的成绩单。

百胜中国鼓励品牌的产品创新，肯德基围绕经典产品“原味鸡”等做延展，推出各种创意餐品，不断翻新创意，而披萨专家必胜客则优化披萨饼底、做根本性的创新。公司也鼓励门店和业务创新，还注意管理方法创新，以肯德基为例，肯德基通过创新管理模式Mega，不仅人员效率大幅提升，还使得餐厅经理的管理能力提升、收入增加，实现了公司和员工的“双赢”。

在提效方面，百胜中国全面精简流程、减轻一线负担，通过数字化赋能，提升餐厅的运营效率与盈利能力。同时，通过因地制宜的模式，百胜中国正在加快加盟店的扩张步伐，以把握更大的市场机遇。

百胜中国深知员工是企业最宝贵的财富，年会现场，公司宣布了一系列员工激励计划，包括职业发展路径规划、员工培训与发展等，不仅让员工看到了自己的职业前景，更激发了他们的内在潜能和工作热情。通过设立“优秀员工奖”“创新先锋奖”等荣誉奖项，公司表彰了那些在工作中表现突出、勇于创新的员工和团队，进一步增强了团队的凝聚力和向心力。

企业文化也被视为实现“双轮驱动”战略的精神土壤与灵魂所在。百胜中国此次迭代的企业文化以“求真务实的创始人精神”为核心，强调RGM No.1的核心理念，即餐厅经理的体验是检验一切工作成效的最终标准。同时，公司还倡导为客疯狂、关爱员工的价值观，通过倾听一线声音、关注员工成长，营造了一个积极向上、和谐共进的团队氛围。

(责编：曹淼、李源)

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