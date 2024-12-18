TCL“光伏+”为产业兴农注入绿色动力
走进广东梅州五华县兴中村，科技与生态的融合已然成为一道风景。
长期以来，该村产业结构较单一，村民收入增长乏力，导致青年劳动力大量外流，多处土地被撂荒，产业发展缺乏新动能。今年一月起，当地陆续引入“农光互补”“渔光互补”“光伏入户”等项目，TCL光伏科技通过创新“光伏+”模式，因地制宜推出多种绿色能源与三农融合的解决方案，打造ESG实践新模式，促进乡村经济发展、带动就业，提高土地综合利用率，推动农村能源清洁化，探索经济价值与生态效益相互促进的乡村振兴路。
目前，该村的梅州五华一电地面分布式光伏项目总占地面积约110亩，已建成6MW，发电全额上网，预计年发电量约700万度，产生收益约350万元。项目按照“水上发电、水下种养”的模式在鱼塘边路面种植金银花、广藿香等药材，在鱼塘内养殖小龙虾、塘鲺、草鱼等水产，在村内建设约1000平方米的仓储厂房、冷库形成配套，预计给相关农户带来年收入约180万元。作为TCL光伏科技打造的工商业光伏典型案例，接下来，该项目将扩大规模至几百亩，农、渔、光预计总产值约8500万元，带动就业岗位约400个，帮助村民实现“家门口就业”，缓解劳动力流失问题。
同时，近年户用分布式光伏产业高速发展。2024年3月，国家发改委报告指出，户用光伏的发展带动有效投资累计超过5000亿元，覆盖农户超过500万户，户均年收入增长约2000元，为推动乡村振兴发挥重要价值。
“阳明楼”是兴中村通过租赁形式引入的屋顶光伏产品，农户通过出租闲置屋顶给光伏电站项目获得租金收益，目前该村已有十余户安装。为最大化发电效率，产品采用5°人字坡设计，确保光伏板全年可接收足够光照，实现收益最大化。按屋顶安装105块光伏组件计算，农户在合作期间累计可获得屋顶综合收益近8万元。产品不仅隔热防雨，其设计结合中式建筑风格，也成为“绿化”乡村的一道风景。
此外，为解决用户对后续运维的顾虑，TCL光伏科技构建了智能化、网格化的运维体系。其自主研发的“巡天运维系统”通过智能云端监控、巡检及分析，全方位保障绿色能源安全稳定运行。近千人的专业运维工程师团队，运维网络覆盖全国 23个省（市），48小时内可完成运维反馈。
“光伏+”模式已成为企业推动ESG可持续发展的重要抓手。TCL通过TCL实业和TCL科技两大主体，布局从生产、制造、物流、采购、建设到运维的垂直一体化新能源光伏产业链。作为TCL实业旗下专注分布式光伏的子公司，TCL光伏科技业务覆盖工商业分布式光伏、户用光伏等，正积极开拓海外业务，着力打造“光、储、泵、充”一体化的智能家庭能源解决方案。目前户用业务已拓展至广东、广西、四川等全国23省区市，累计服务用户数超过30万。在工商业光伏领域，已累计签约项目超过160个，总体规划1.2GW, 为工商业主提供“投、建、运、售”一站式绿色能源系统解决方案，能够覆盖传统屋顶光伏、BIPV、地面分布式电站、工商业储能、“光伏+”等多种应用场景,合作多家国内外500强企业。
ESG是一个长期投入的过程，TCL强调“ESG协同发展”，在产业间实现联动。TCL公益基金会协同TCL中环、TCL光伏科技共同推进分布式光伏建设进校园，打造的“TCL光伏低碳校园”“TCL希望工程光伏低碳校园”等公益助学项目，是TCL结合自身新能源光伏产业优势在ESG可持续发展领域的另一重要探索。
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