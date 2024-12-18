保利建工·嘉华天珺产品发布盛典在京落幕
2024年12月18日11:36 | 来源：环球网
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原标题：人文海派作品发布会落幕 嘉华天珺开启海淀奢宅新章
12月17日，保利建工·嘉华天珺产品发布盛典在中关村国际创新中心圆满落下帷幕。作为保利发展控股北京公司联合北京建工打造的2024收官之作，启势2025的典藏作品，给市场和购房者一个全新期待。
当中国房地产行业迈入高质量发展的品质时代，保利发展控股秉承“高端、高质、高品”的理念，为人民造好房子，为城市创造好生活。正如北京公司李凯所言：“在人文社区的建设过程中，始终坚持与客户同行，始终做引领性的高质量产品。”嘉华天珺的诞生是以迭代的产品设计，为新时代美好生活赋能。
保利发展控股集团地产管理中心刘文讲述了“天珺”背后产品故事。当中艺西韵的嘉华天珺，与兼容并蓄的海淀相逢，是呼应城市的人文气质，是人居品格的升维。
嘉华天珺的设计灵感源自对“君子如玉”的东方人文解读。HZS汇张思董事长张润舟的主题演讲中，人文海派风情更有了具象化的表达。在“玉阙、玉匣、玉庭、玉苑、玉堂、玉宇”五大玉境层层递进的空间中，实现从园林规划，建筑设计，产品配置进行全面升级。
在居住空间的提升之外，嘉华天珺引入华为全屋智能家居系统。华为终端BG全屋智能ToB业务副总经理郭少辉讲解了如何项目通过智慧中控、智能遮阳、环境检测、智能照明、冷暖新风、智慧安防等技术，实现更便捷、健康、舒适的生活体验。
发布会特邀嘉宾居住研究专家逯薇，从“高住商”的独特视角，在收纳体系，厨电迭代、精致全妆三大维度，对嘉华天珺的设计予以极大的肯定。“户户均有800库”的设计，重新梳理物品与人的空间关系，为居者提供极致收纳。方太全场景厨电，给现代人一座更懂中式烹饪方式的智能厨房。“墙柜门一体化的设计”，让家的颜值展现出艺术感。
发布会的最后环节，在现场嘉宾的共同见证中，与会领导登台，一起开启嘉华天珺点亮仪式。
(责编：董童、李源)
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