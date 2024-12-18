“大模型责任联盟”2024年度交流会12月15日下午在京召开。本次会议以“智能向善 智见未来”为主题，聚焦大模型技术的可持续安全发展，围绕大模型技术的安全挑战、风险防范、行业应用创新、发展趋势、人才培育等话题展开深入交流，旨在为行业发展提供新思路，推动大模型技术在各领域的健康应用。

会议主旨报告从传统文化的独特视角，提出以“知、行、思、悟”四字，对应“智商、行动力、情商、领导力与创造力”，探讨人工智能四个维度的分类方式与发展潜力，为科技发展注入文化内涵。

大模型责任联盟成立于2023年，由传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会指导，人民网科技公司联合大模型企业共同发起。联盟自成立以来，秉承着推动大模型技术可持续安全发展的宗旨，致力于构建一个负责任、可信赖的大模型良性发展生态，以高度的责任感和使命感，推动大模型技术健康有序发展。

交流会现场

传播内容认知全国重点实验室和人民网科技公司相关负责人在会上分享并表示，作为大模型责任联盟发起单位，将继续发挥自身优势，与联盟成员单位紧密合作，共同推动大模型技术创新发展。

本次会议邀请了多所高校和科研机构的专家学者，深入探讨了大模型技术发展中的关键问题，分别就大模型安全风险及应对方法、AI赋能教育的探索实践、大模型超级对齐、生成式智能视频编码技术以及大模型安全可信应用实践等方面展开分享，为行业发展提供了重要思路和经验借鉴。

会议期间，智谱AI、华为云、通联数据、中工互联、数美科技、瑞莱智慧、燧原科技、中航信移动科技等联盟成员单位代表展示了各自在大模型领域的创新成果和实践经验。这些案例涵盖了多个行业领域，展示了大模型技术在实际应用中的广泛潜力，为其他企业提供了有益借鉴。

会议还设置了话题讨论环节，来自北京团市委、浙江大学、北京第二外国语学院、中国联通研究院、天津智算中心、迪思传媒、数慧时空、达观数据、蜜度、南方财经、方云科技、合力思腾、中关村新基建联盟等单位的嘉宾分别围绕“国产超级算力激活新质生产力”“大模型如何与场景结合加速走进百姓生活”“AI大模型时代的人才培育模式”等议题展开热烈讨论。各方代表从不同角度分享了见解与经验，为大模型技术的未来发展提供了多元思考方向。

本次会议为大模型领域的专家学者、企业代表提供了一个开放、共享的交流平台，有助于凝聚行业共识，推动大模型技术的可持续安全发展，助力构建更加智能、美好的未来。同时，联盟诚邀更多大模型领域相关企业组织加入。

(责编：李源、高雷)

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