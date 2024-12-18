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我国具有自主知识产权核电站应急柴油发电机组发布

2024年12月18日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月18日电 （记者杜燕飞）我国具有自主知识产权的核电站应急柴油发电机组——“核柴一号”日前正式发布，助力“华龙一号”项目批量化建设。

据介绍，核电应急柴油发电机组是核电站应急供电系统的“最后一道防线”，其系统功能是在主电源和辅助电源失效时启动，向安全设备提供应急电力，以确保反应堆安全停堆，对保障核安全发挥着至关重要的作用。

“核柴一号”。受访者供图

“核柴一号”。受访者供图

“2021年，我们牵头启动了核电应急柴油发电机组自主化研发，整合数10家上下游供应链企业，解决了128项关键技术问题，研发过程中形成了26项技术专利，完成了1000小时可靠性试验，实现我国核电应急柴油发电机组‘核柴一号’的自主研发。”中广核工程有限公司副总经理乔恩举表示，“核柴一号”具备启动快速可靠、平均无故障时间大于2000小时、平均修复时间小于10小时、集成化和智能化程度高等特点，标志着我国首次完全具备核电站应急柴油发电机组自主设计及制造能力。

日前召开的2025年全国能源工作会议明确，2025年，我国将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目，稳步推进在建核电工程建设。到2025年底在运核电装机达到6500万千瓦左右。

业内人士表示，当前，以“华龙一号”为代表的我国自主三代核电批量化建设稳步推进，每台核电机组所需应急柴油机组为3台，“核柴一号”市场应用空间广阔。

“‘核柴一号’将在福建宁德核电二期、广东太平岭核电二期、山东招远核电一期等项目陆续落地应用，助力我国‘华龙一号’项目批量化建设。”乔恩举说。

(责编：郝帅、高雷)
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