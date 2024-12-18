人民网记者 王绍绍

消费是拉动经济增长的三驾马车之一，是支撑经济运行的“稳定器”和“压舱石”。今年以来，一系列消费领域的惠民政策加快落地，政策效果不断显现，以旧换新、国际精品消费月等活动助燃消费市场，数字、绿色、智能、健康等新型消费模式备受青睐，消费市场蓬勃发展，助力经济持续回升向好。

国家统计局最新数据显示，1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-11月份，服务零售额同比增长6.4%。

“今年促消费政策着眼全局，相关政策文件协同发力，从不同领域不同层次对促进消费起到有效支撑作用。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长刘向东表示。

以旧换新政策的持续发力，是消费数据向好的重要保障。此前，中央出台加力支持“两新”政策，明确安排3000亿元左右超长期特别国债支持“两新”政策落实，随后各地陆续出台政策细则，确保以旧换新政策落到实处。

在浙江，当地组织开展以旧换新主题促消费活动超100场，为消费者带来更多实惠；在河北，相关部门通过消费补贴推动电动自行车以旧换新，截至12月3日，河北省电动自行车以旧换新置换车辆突破36.14万辆，带动新车销售超过9.47亿元，电动自行车销售迎来“小阳春”。

“我国商品消费潜力依然较大，随着以旧换新政策持续推进，汽车、家电、家装等耐用品消费潜力将进一步释放。”业内专家表示，当前消费新增长点不断涌现，首发经济、直播电商、即时零售等新模式发展，满足了多层次、个性化、品质化的消费需求。

近期，中国国际精品消费月于上海、北京、广州、天津、重庆五个城市启动，该活动是商务部实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏，旨在充分发挥国际消费中心城市引领作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，促进消费市场持续回稳向好。

商务部新闻发言人何咏前表示，近期活动取得积极进展，成效显著，推动消费市场呈现积极变化。

在上海，“进博首发新潮流”系列活动为消费者带来更多样的产品选择和更丰富的购物体验，爵士音乐节、国际体育潮流文化节、国际艺术品交易周等活动陆续启幕，为市民和游客带来视听盛宴。

在北京，“集中上新季”推出100多项新产品，近50家国际时装、美妆等领域首店陆续开业，20余项首展首演即将启幕，为消费者带来异彩纷呈的消费体验。在广州，国际时尚产业大会如火如荼，发布各类新品超过300款；天津、重庆也分别举办“津彩展赛演”系列活动和“重庆智造”首发活动，创新消费场景，满足消费者个性化、多样化的消费需求。

一系列消费新场景不断涌现，数字、绿色、智能、健康等新型消费备受青睐。数据显示，2024年上半年，我国在线旅游和在线餐饮零售额分别增长59.9%和21.7%，在数字化智能化技术推动下，智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景不断涌现。与此同时，绿色服务消费场景进一步拓展，目前全国已创建500多家绿色商场，绿色服务消费场景进一步拓展，消费结构优化升级再上新台阶。

业内专家表示，目前我国消费环境持续改善，全国统一大市场加快构建，消费领域标准制定加速推进。与此同时，旅游、文化、娱乐、体育等休闲消费需求旺盛，智慧养老市场规模增速明显。

“随着精品消费月活动深入开展，消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。”商务部新闻发言人何咏前说。

(责编：郝帅、高雷)

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