原标题：浙商银行面向浙江个体工商户推出“浙个好·数易贷”专属信用融资产品

12月17日，由浙江省个体劳动者协会主办的首批浙江省个体工商户“浙个好”公共品牌名录发布大会在杭州举办。会上公布，经过精准培育和第三方评价，浙江218家民宿行业的个体工商户和112家非遗行业的个体工商户，因经营行为好、经营业绩优、行业地位高、社会贡献大等被列入首批“浙个好”公共品牌名录。

现场，浙商银行面向浙江全省个体工商户发布了“浙个好·数易贷”专属信用优惠融资产品。浙商总会金融服务委员会主席，浙商银行党委书记、董事长陆建强在会上表示，在助力个体经济高质量发展征程中，金融机构要不断探索新路径新模式，把服务好个体工商户作为普惠金融的重中之重，要坚持金融功能第一性，立足“善数融合”，以“善标+信用”陪伴个体经济共同成长。

理念重塑，破解个体工商户融资难题

浙江作为民营经济的先发地，个体经济是其中最活跃的组成部分，个体工商户既是产业链、供应链的“毛细血管”，也是市场的“神经末梢”，是“扩中提低”实现共同富裕的重要群体之一。

中国个体劳动者协会副会长兼秘书长庹登夫出席会议时指出，个体工商户是浙江经济社会发展的活力、潜力和韧性所在。希望浙江扎实推进个体工商户分型分类精准帮扶，持续深化“浙个好”品牌培育工作，不断提升品牌知名度、认可度、美誉度，更好发挥个体工商户在稳就业、惠民生、促消费等方面的重要作用。

浙江省市场监督管理局党委书记、局长谢小云表示，建设“浙个好”品牌是品牌强省建设的一项重要内容，目前“浙个好”品牌还处于初创时期，需要精心呵护、精准滴灌。做好“评价”文章，不断提升“浙个好”品牌公信力；做好“兴业”文章，不断提升“浙个好”品牌赋能力；做好“引领”文章，不断提升“浙个好”品牌号召力。希望广大企业、机构、平台推出更多定制化的支持举措，助力该群体发展壮大。放大政策效应，优化发展环境、降低发展成本、强化发展保障，让个体工商户顶格享受政策红利；链接“大企”资源，引导“大企”把资源优势配置到个体工商户，推动个体工商户融入产业链、供应链、服务链并发挥更大的作用；突出信用赋能，迭代个体工商户信用评价体系，让信用评价结果成为“信用贷款资质”，助力个体工商户建立健康信用理念。

而在金融传统的服务模式下，个体工商户缺少资产抵押、银企信息不对称的特性，导致金融服务覆盖面和融资便利度距离现实需求仍有较大差距，融资难、融资贵问题还较突出。金融在赋能个体工商户优化融资结构、风险管理防控、全生命周期发展的进程中，亟需寻觅一条具备精准性、成长性和创新性的新路径与新模式，为个体经济发展赋能。

“要从服务企业融资向服务产业生态转变，从依赖不动产、抵押担保式的‘当铺’金融向依赖数据、依赖算法的场景金融转变，从以牌照为中心的专项服务向以客户为中心的综合服务转变，从‘打猎式经营’向‘种田式陪伴’转变，坚定不移践行金融‘国之大者’使命担当。”陆建强表示，“只有做到这四个转变，金融才能更好地支持个体经济以及整个实体经济的高质量发展。”

“善标+信用”，创新小微企业贷款模式

会上，浙江省个体劳动者协会、浙江省民营企业发展联合会与浙商银行股份有限公司、快跑软件（北京）有限公司、浙江省知识产权研究与服务中心举行合作协议签约仪式，多维赋能，共同推动“浙个好”个体工商户品牌建设和高质量发展。

其中，浙商银行面向全省700万个体工商户发布了“浙个好·数易贷”专属信用优惠融资产品，首期安排10亿元专项信贷资金，凭信用、申贷快，单户授信额度最高可达500万元。

据了解，“数易贷”是通过该行“浙江省小微增信数字化平台”和浙江省市场监管局的银政“大数据”联动，从根本上打通个体工商户授信的信息壁垒，以实时快捷、随借随还的特点，有效解决个体工商户短、频、急的融资需求。

此外，浙商银行创新构建了“浙银善标”评价体系，把“向善”作为重要标准，对客户进行多维评判，从正面和负面对客户的社会形象做出精准画像，形成一个善标评分，以此重塑授信逻辑，放大善的社会价值。

浙江温州永嘉“小五农家麦饼店”的汪老板，是浙江省先进个体工商户，凭借省非遗麦饼制作技艺，麦饼店生意红火，汪老板还为低收入农户和残疾人开展麦饼制作技艺培训，为徒弟们的麦饼店提供原材料。随着原材料采购配送量的增加，汪老板资金压力加大，但小店以饼炉、笼屉为主的“轻资产”，使他申请传统银行抵押贷款充满难度。浙商银行客户经理了解情况后，评估认为汪老板符合“善标”客户标准，便上门为其提供贷款服务。汪老板仅仅在手机简单操作，就办理成功一笔预审额度30万元的“数易贷”信用贷款，顺利解决了资金难题。

浙江省省级非遗“临海剪纸”第22代传承人杨雨潇的工作室入选了首批浙江省个体工商户“浙个好”公共品牌名录。此前，通过线上申请浙商银行的“数易贷”，得到62.5万元信用资金支持，她得以将母亲的张秀娟剪纸博物馆打造成为一处可教学可展示的综合性乡村剪纸文化园。“完全凭信用、全线上操作，申请贷款很方便，很快就拿到资金了，这对于我们乡村非遗文教产业发展帮助很大。”杨雨潇感慨道。

此次“浙个好·数易贷”专属信用优惠融资产品正式发布后，将有更多的个体工商户获得浙商银行的信用贷款。

“我们将进一步通过‘浙银善标+信用’的方式，持续加大对个体小微企业的金融支持力度，大幅提升金融服务的可得性。特别是针对此次纳入‘浙个好’品牌公共名录的个体工商户，自带‘善’的基因，也都在我们优先支持的范围内。”浙商银行相关负责人表示。

“善数融合”，陪伴个体经济共成长

近年来，浙商总会金融服务委员会（简称“金服会”）及浙商银行坚持金融功能第一性，积极寻求赋能个体经济发展的金融供给侧结构性改革方式方法，通过践行“善本金融”理念，形成了一系列有益探索与创新实践，助力推进浙江共同富裕示范区建设进程。

重点举措之一即擎旗金融顾问制度，首创建立“个体劳动者协会金融顾问工作室”。去年以来，金服会与省内35个各级个体劳动者协会联合挂牌“个体劳动者协会金融顾问工作室”，聘任了200位金融顾问创业导师，依托工作室网点开展了50场公益性的“浙商大讲堂”线下课堂，为各地个体工商户群体提供融资、法律、税务、知识产权、反诈防骗等现场培训与咨询服务，切实让个体工商户感受到“陪伴式服务”。据悉，今后三年，金服会将推动在个体劳动者协会专设100家金融顾问工作室，共建50家培训基地，培育500名创业导师，累计为全省个体劳动者提供融资支持超1000亿元。

同时，深化县域综合金融生态建设，运用“金服宝·小微”特色数字化工具，助力解决个体小微企业的融资难题。聚焦“政府平台健康运营”“企业成本迭代下降”“社会金融意识整体提升”三个目标，2022年金服会联合临平区政府开展“综合金融服务示范区”试点，目前已经形成了具有推广意义的县域综合金融生态建设模式，该模式已在全国60多个区县落地，浙江省内11个地市均实现落地。“金服宝·小微”数字化平台通过数据共享，线上审批、发放信用贷款，充分降低普惠小微主体融资门槛与成本。下一步,将持续深化县域综合金融生态建设模式，不断优化县域营商环境和金融生态，提升个体经济的金融获得感。

据悉，浙商银行还将为品牌个体工商户发放浙银“善商卡”，配备专属权益，提供全方位的优质综合金融服务；金服会还将牵头开展“百善商家”评选活动，联合一百多家会员单位的力量，为“百善商家”提供更多元的优质金融服务，陪伴个体经济成长发展的整个过程。

(责编：董童、李源)

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