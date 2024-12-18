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财政部出台新规 推动管好行政事业性国有资产

2024年12月18日16:11 | 来源：新华网
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新华社北京12月18日电（记者申铖）为进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效，财政部18日对外发布通知，明确全面强化制度执行，提出了落实资产管理职责、夯实基础管理工作、规范资产管理行为、推动资产盘活利用、用好一体化系统等举措。

行政事业性国有资产涉及面广、类型多样、情况复杂。通知明确，落实资产管理职责，强化管理制度执行。各级财政部门、各主管部门和各单位应当按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，落实“国家统一所有、政府分级监管、各部门及其所属单位直接支配”的资产管理体制，进一步提升资产管理效益。

通知提出，夯实基础管理工作，确保家底清晰准确。各主管部门、各单位要严格做好各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记，准确完整登记资产信息卡，按照国家统一的会计制度等要求，及时准确进行会计核算，避免已取得或已处置资产不做账务处理、已交付使用的在建工程未按照规定转入相关资产、无形资产未按照规定入账等问题。要落实资产定期盘点制度，每年至少盘点一次，确保账实、账卡、账账相符。

通知要求各主管部门、各单位要严格按照规定标准配置资产，严禁违规超标准配置资产；没有明确规定配置标准的，要结合单位履职需要、资产存量、使用状况和财政承受能力，在充分论证的基础上合理配置。

在推动资产盘活利用方面，通知明确，各单位要优化在用资产管理，最大限度发挥在用资产使用价值，切实做到物尽其用。要及时掌握资产闲置、低效运转等使用情况，建立待盘活资产台账并动态更新，结合资产实际情况制定盘活方案。

(责编：卫嘉、白宇)
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