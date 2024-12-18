政产学研齐汇聚，传递消费新声音。日前，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，全国旅游标准化技术委员会主任、文旅部科技教育司原司长孙若风说，十年来，文旅消费的带动作用，日益凸显。应不断扩大文旅市场空间，丰富文旅消费场景。

孙若风在大会上进行分享。

孙若风从融合发展的四个方面来介绍如何挖掘文旅消费发展的新亮点。他认为，文旅消费既要满足中国传统文化与现代文化结合的需求，又要让文旅产业与相关产业相互赋能，推动文旅产业的社会化和文旅消费的大众化；既要让旅游下沉县域，带动乡村振兴的相关产品，又要用新科技全面赋能文旅产业，增加文旅消费的吸引力。

“文旅产业应抓住机遇，坚持突出特色、加强创意、对接新需求，从而进一步开拓新的蓝海，持续推动文旅消费。”孙若风说。文旅消费一直在今年的“消费热搜榜”上，全国多地紧紧围绕游客多元化的需求，以相关政策作为指引方向，接连举办了各式各样独具特色的文旅活动，并且打造推出了一系列诸如“文旅+”“+文旅”等消费新场景，充分激发了文旅消费潜力。

(责编：曹淼、李源)

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