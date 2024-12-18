人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

孙若风：扩大文旅市场空间 丰富文旅消费场景

2024年12月18日16:29 | 来源：人民网
小字号

政产学研齐汇聚，传递消费新声音。日前，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。会上，全国旅游标准化技术委员会主任、文旅部科技教育司原司长孙若风说，十年来，文旅消费的带动作用，日益凸显。应不断扩大文旅市场空间，丰富文旅消费场景。

孙若风在大会上进行分享。

孙若风在大会上进行分享。

孙若风从融合发展的四个方面来介绍如何挖掘文旅消费发展的新亮点。他认为，文旅消费既要满足中国传统文化与现代文化结合的需求，又要让文旅产业与相关产业相互赋能，推动文旅产业的社会化和文旅消费的大众化；既要让旅游下沉县域，带动乡村振兴的相关产品，又要用新科技全面赋能文旅产业，增加文旅消费的吸引力。

“文旅产业应抓住机遇，坚持突出特色、加强创意、对接新需求，从而进一步开拓新的蓝海，持续推动文旅消费。”孙若风说。文旅消费一直在今年的“消费热搜榜”上，全国多地紧紧围绕游客多元化的需求，以相关政策作为指引方向，接连举办了各式各样独具特色的文旅活动，并且打造推出了一系列诸如“文旅+”“+文旅”等消费新场景，充分激发了文旅消费潜力。 

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国具有自主知识产权核电站应急柴油发电机组发布
　　人民网北京12月18日电 （记者杜燕飞）我国具有自主知识产权的核电站应急柴油发电机组——“核柴一号”日前正式发布，助力“华龙一号”项目批量化建设。 据介绍，核电应急柴油发电机组是核电站应急供电系统的“最后一道防线”，其系统功能是在主电源和辅助电源失效时启动，向安全设备提供应急电力，以确保反应堆安全停堆，对保障核安全发挥着至关重要的作用。…
消费市场持续回暖 彰显经济发展新动能
　　消费是拉动经济增长的三驾马车之一，是支撑经济运行的“稳定器”和“压舱石”。今年以来，一系列消费领域的惠民政策加快落地，政策效果不断显现，以旧换新、国际精品消费月等活动助燃消费市场，数字、绿色、智能、健康等新型消费模式备受青睐，消费市场蓬勃发展，助力经济持续回升向好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部