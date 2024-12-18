人民网北京12月18日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局发布数据显示，截至目前，全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，收购进度快于上年同期。

眼下，全国各地秋粮收购进入高峰，我国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，同比增加约10%，日均收购量达200万吨以上，快于上年同期。

分品种看，中晚稻收购7000万吨，其中黑龙江、河南、江苏和安徽4省累计收购最低收购价中晚稻超400万吨，政策托底作用得到有效发挥；玉米收购9000万吨，其中东北地区超5000万吨，占产量四成左右。农民售粮顺畅，企业收粮积极，市场购销趋于活跃，市场运行总体平稳。

粮食要种得好，还要储得好。近年来，随着现代农业的快速发展，我国储粮方式向精细化管理转型。国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，“十四五”以来，各地积极推进高标准粮仓建设和现有仓房升级改造，粮仓气密、隔热等关键性能明显提升。

截至目前，全国实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。目前，国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。各地充分发挥粮食产后服务中心作用，强化农户科学储粮技术指导和服务，助农减损增收，近10年来农户储粮损失率下降约5个百分点。

“下一步，将进一步加强粮食收购统筹组织，认真抓好市场化收购和政策性收储，引导多元主体积极入市，增强市场购销活力，牢牢守住农民‘种粮卖得出’的底线。”该负责人说。

(责编：郝帅、高雷)

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