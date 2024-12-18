据中国石化最新消息：我国首个工厂化海水制氢科研项目在中国石化青岛炼化建成。项目采用海水直接制氢与绿电制绿氢结合的模式，每小时可生产绿氢20立方米，既为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢探索了新方案，也为资源化利用高含盐工业废水提供了新路径。

项目采用工厂化运行方式，利用青岛炼化水上光伏电站生产的部分绿电，通过电解槽将海水分解为氢气和氧气，所产氢气并入青岛炼化管网，用于炼化生产或氢能车辆加注，生产过程完全在工厂内进行。

海水中约3%的盐含量以及杂质中的氯离子会对电解设备电极造成腐蚀，阳离子的沉积可能堵塞设备孔道，降低电解效率甚至损坏设备。中国石化青岛炼化和大连石油化工研究院联合攻关，通过研发特制的关键设备和特殊工艺流程，成功攻克了耐氯电极技术、高性能极板设计以及海水循环系统等关键技术难题，实现了科研开发与应用场景的高度耦合互联。随着技术的不断成熟和成本的逐步降低，海水制氢技术有望在未来实现规模化产业应用。

中国石化加快打造中国第一氢能公司。大力推进氢能全产业链技术研发应用，搭建关键共性技术平台，积极推动氢能产业高质量发展，成功投用兆瓦级质子交换膜（PEM）电解水制氢装置，实现百千瓦级固体氧化物（SOEC）电解水制氢项目开车，突破燃料电池铂基催化剂公斤级工业生产。围绕绿氢炼化、氢能交通加强产业布局，成功投产我国首个万吨级光伏绿氢示范项目，建成136座加氢站和11个氢燃料电池供氢中心，初步形成“一大五小”氢能走廊格局，2023年加氢站氢气加注量占全国的40%左右。

(责编：曹淼、李源)

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