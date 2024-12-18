人民网北京12月18日电 （记者杜燕飞）一直以来，科技创新具有投入大、周期长等特点，从基础研究到成果落地转化，需要大量长期、稳定的资金投入。如何在风险可控的前提下，为其提供更多资金支持？

为加大金融对科技创新的支持力度，今年9月，金融监管总局印发的《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》明确，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个城市。

“我国正处于经济结构转型和产业升级迭代关键时期，培育战略性新兴资本即耐心资本至关重要。”日前在2024AIC股权投资研讨会上，中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求表示，这需要完善的法治与适度的政策环境，形成良性循环的资本市场机制，以及一系列支持科技创新的配套政策支持。

“金融资产投资公司（AIC）是科技金融发展的重要力量。”人民银行金融研究所副所长莫万贵表示，AIC股权投资在未来发展中，应着力探索如何打造和培育自身比较优势，形成更加科学合理灵活包容的考核体系，建立与各方利益激励相容的机制，做到投早、投小、投长期、投硬科技，以及探索持续优化政策和环境支持。

“我们必须聚焦科技创新重点领域，加快构建与科技创新相适应的金融体制机制。”科技部资源配置与管理司副司长沈文京表示，科技部将与其他部门协同合作，优化科技金融政策环境，推动科技金融政策工具创新，促进科技创新与创投资本更紧密对接。

在政策引导下，当前，国有商业银行旗下的金融资产投资公司正积极布局AIC股权投资，持续提升科技金融服务水平。例如，今年10月，数只AIC股权投资基金在深圳密集签约，总金额达550亿元。

“我们通过总行、分行、AIC紧密协同，深化投贷联动、股债结合，为科创企业量身打造全生命周期金融服务方案，加大对科技创新的支持力度。”工银金融资产投资有限公司董事长冯军伏表示，在政策引领下，相关部委、监管机构、地方政府和各类产业投资机构群策群力，支持AIC行业发展，推动18个股权投资试点城市签署意向性基金协议，引入更多长期资本投向科技创新。

交银金融资产投资有限公司董事长陈蔚表示，交银投资将协同商业银行构建好服务科技金融生态圈，在募投管退各环节发挥主动管理作用，增强投后增值服务及产业链资源导入，推动经济发展动能转换升级。

“目前，工融顺禧基金已与北京国管旗下管理的8支基金实现共同投资项目，同时储备优质项目近10个，拟投资总额度约达10亿元，搭建起市级基金间协同联动、良性循环的运作生态。”北京国有资本运营管理有限公司总经理郭川表示，下一步将推动各类长期性资本聚焦新兴产业赛道，以资本之力为产业蓬勃发展注入动能。

谈及AIC股权投资发展方向，国家金融与发展实验室副主任杨涛表示，推进金融更好支持科创发展，要在政策耐心、机制耐心、模式耐心、产品耐心、生态耐心、人才耐心方面取得共识，并通过进一步深化改革，以创新的思路推出创新的具体实施办法。

“期待相关AIC股权投资试点尽快形成可复制、可推广的实践经验和制度成果，为下一步在全国扩大试点发挥示范引领作用，为扩大创业投资、股权投资的长期资本来源提供更多的优质耐心资本。”中国投资协会副会长、股权和创业投资专委会会长沈志群说。

(责编：郝帅、高雷)

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