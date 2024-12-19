秋粮旺季收购超1.6亿吨
2024年12月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月18日电 （记者欧阳洁）国家粮食和物资储备局18日发布数据显示：截至目前，全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，收购进度快于上年同期。
眼下，秋粮收购进入高峰，我国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，同比增加约10%；日均收购量达200万吨以上，快于上年同期。
分品种看，中晚稻收购7000万吨，其中黑龙江、河南、江苏和安徽四省累计收购最低收购价中晚稻超400万吨，政策托底作用得到有效发挥。玉米收购9000万吨，其中东北地区超5000万吨。农民售粮顺畅，企业收粮积极，市场购销趋于活跃，市场运行总体平稳。
“十四五”以来，各地积极推进高标准粮仓建设和现有仓房升级改造，粮仓气密、隔热等关键性能明显提升。截至目前，全国实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。目前国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。各地充分发挥粮食产后服务中心作用，强化农户科学储粮技术指导和服务，助农减损增收。近10年来农户储粮损失率下降了约5个百分点。
据介绍，下一步，国家粮食和物资储备局将进一步加强粮食收购统筹组织，认真抓好市场化收购和政策性收储，引导多元主体积极入市，增强市场购销活力，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。
《 人民日报 》（ 2024年12月19日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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