云南省贡山县独龙江乡不断改善交通、网络、人居环境——

本报记者 李茂颖

图①：独龙族群众在织独龙毯。

杨时平摄（影像中国）

图②：群山怀抱中的独龙江乡。

余润强摄（影像中国）

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2019年4月，习近平总书记给云南省贡山县独龙江乡群众回信，勉励乡亲们“同心协力建设好家乡、守护好边疆，努力创造独龙族更加美好的明天”。

5年多来，独龙江乡道路更宽，网速更快，人居环境更好，当地群众日子越过越红火。近日，记者走进独龙江乡，感受当地的新发展、新变化，记录乡亲们用双手创造美好生活的故事。

巍巍高黎贡，迢迢独龙江。

处于群山怀抱中，云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡是独龙族的主要聚居地。由于自然条件限制等原因，这里一度是云南乃至全国最为贫穷落后的地区之一。新中国成立初期，独龙族“一步跨千年”，从原始社会末期直接过渡到社会主义社会。2018年底，独龙族整族脱贫，实现了从贫穷落后到全面小康的第二次历史性跨越。

路，越走越宽阔

“单车道变成双车道，错车更安全”

马库村，距离贡山县城约120公里，是独龙江乡离县城最远的一个行政村，布玉梅的家就在这里。

2016年，水泥路通到了布玉梅的家门口。看好村子的发展前景，布玉梅用竹竿围出菜园，建了一排茅草屋，经营起村里第一家农家乐。

“早上出发，办完事情天黑前还能赶回来。”因为要去县城办事，布玉梅一早就开着自家的汽车出发了，“过去得走上一天才能到县城，遇上大雪封山，想出出不去，想回回不来。现在单程3个多小时，比以前方便多了。”

独龙族现有约7000人，大部分居住在独龙江乡。直至20世纪90年代中期，独龙族群众还过着“过江靠溜索，出门走天路”的生活，甚至每年有半年大雪封山、与世隔绝。1999年，独龙江简易公路通车。2014年初，独龙江公路改扩建工程完成，高黎贡山独龙江公路隧道顺利贯通，出行难问题得到根本性改善。

隧道修通后，快递员子光荣在乡上开了第一家快递站。“快递能进村，小到护肤品、牙刷，大到冰箱、电视，村民们啥都能买到，而且独龙江的蜂蜜等农产品也通过快递卖到了各地。”子光荣说。

“路更宽了，也更好走了。”布玉梅口中的路，是长约80公里、有数百道弯的独龙江公路，但行驶在这条路上，她开得十分平稳。平稳的背后，是悉心的管护。今年8月，独龙江公路完成提升养护，对局部路段的路基路面进行加宽，并实施优化排水、架设棚洞、修复路面等工程。“单车道变成双车道，错车更安全。”布玉梅说。

早在2018年，布玉梅家就添置了面包车。除了经营农家乐，布玉梅和家人还种植了60多亩草果。现在，运送进山物资的道路拓宽，农产品出山也更加通畅。布玉梅去年把面包车换成了轿车。“有了这条路，来我们这里的游客一定会越来越多。”布玉梅信心满满。

网，越来越通畅

“努力连接外面更广阔的世界”

“美丽的独龙江乡，欢迎大家来玩。”通过5G网络，斯文全把家乡美景、上山采野菜的过程等分享到社交平台，收获了不少粉丝。

斯文全是独龙江乡巴坡村村民。2022年7月，独龙江乡6个建制村实现5G网络全覆盖。越来越多的独龙江人通过手机记录生活，并用短视频和直播的方式让更多人认识独龙江乡。

谁能想到，2004年以前，不少村子召集村民开会，还要采用“放炮传信”的方式，一般会议炸一响，有重要或紧急会议炸两响。现在，不仅智能手机得到普及，电视高清机顶盒也进入大部分村民家。“生活越来越方便，我们还可以给在外地读书的孩子打视频电话。”作为迪政当村的一名护林员，李玉花现在通过手机就能收到巡林通知，“任务传递及时、准确，护绿更加精准、高效”。

走进独龙江乡中心学校，实验室、计算机室、多媒体教室等场所设施完善，生物课老师杨鹏举正在上课。

“我刚到学校时，网络还没有普及。”杨鹏举说，随着网络越来越通畅，独龙江乡建起教育专网，老师和学生都能享受到智能化、数字化带来的便利，“学校还可以推动优质教育资源协同交流，开展线上教研、教学，将优质教育资源送到学生身边。”

互联网为更多人的生活带来便利。不少村民通过直播讲述家乡故事，推广本地特产。“乡亲们享受到信息化建设的成果，努力连接外面更广阔的世界。”独龙江乡乡长木小龙说。

房，越建越敞亮

“住得越来越好，生活更有奔头”

78岁的村民李文仕的家在迪政当村，宽敞的院子里，她正和亲友一起织着独龙毯。

从漏风漏雨的篾笆房，到简易的木板房，再到宽敞整洁的特色民居，对李文仕来说，“住得越来越好，生活更有奔头。”

2018年底，独龙族实现整族脱贫，全乡群众告别篾笆房、木板房，搬进了新居。漂亮的小院，厕所、浴室、厨房一应俱全，与现代生活逐渐接轨。

有了新房子，用电成了新难题。仅靠两个小型水电站供应的20千伏孤网电路不够稳定，一到雨季经常遭受山体滑坡等自然灾害的破坏，影响当地群众的用电安全。

随着2022年5月南方电网独龙江乡35千伏联网工程正式投运，独龙江乡告别了用电不稳定的历史。一项翻越高黎贡山雪线、最高海拔4000米的电力工程，将独龙江乡独立电网正式接入南方电网主网。2024年前8个月，独龙江乡用电量增至831万千瓦时，是2020年全年的39倍。

夜幕降临，独龙江峡谷迎来了远道而来的新客人。在孔当村，游客们入住村民罗秀珍家的民宿，打开空调、电视，在温暖舒适的房间里安顿下来。“我家民宿开得早，过去用电主要靠自己装的发电机，电器都不敢同时开。”罗秀珍说，“现在空调、热水器等大功率设备都能用上了。”开饭店、建民宿，从居民生活到产业发展，独龙江乡逐年攀升的用电需求，是当地群众生活越来越方便、生产方式不断迭代升级的最好印证。

烟雨蒙蒙中，别具特色的独龙族民居错落有致，依山傍水的村落好似一幅美丽的山水画，吸引着八方游客前来打卡。

“我们织的围巾、背包可受欢迎了，一个小背包50元，有好几个款式可以挑。”2016年，记者第一次见到李文仕的时候，她的汉语还不太流利。现在老人已经可以用汉语与大家闲聊生活的改变，笑容里是满满的幸福和满足。

不只是围巾、独龙毯等织品受到游客喜爱，草果、蜂蜜等农特产品也越来越畅销。现在，独龙江乡草果种植面积达8.3万亩，产值超2000万元。2023年全乡农民人均纯收入为17424元，较2019年的7637元有了大幅增长。

“在总书记回信精神的激励下，我们一定能同心协力建设好家乡、守护好边疆，用勤劳的双手创造独龙族更加美好的明天。”木小龙说。

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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