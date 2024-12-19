刘涓溪

从溜索过江到开山辟路，从篾笆房屋到砖瓦新居，从刀耕火种靠山吃山到农业产业“接二连三”……近年来，随着乡村基础设施的不断完善与提档升级，曾经贫穷落后的独龙江乡发生了深刻变化。

基础设施建设与完善带来的影响，不只体现在衣食住行上，更带动着乡村产业、村民观念、村庄活力的发展与提升。路修通了，特色资源得以盘活，更多农特产品走出大山；屋建好了，游客住得舒心，文旅产业发展空间更大；网畅通了，外面的世界“触手可及”，偏远地区的人们同样能够享受智能化、数字化的生活。这些变化带动乡风文明持续焕新，乡村基础设施建设的“乘数效应”也在不断扩大。

更好的基础设施是偏远地区的“民之所盼”。相信通过因地制宜、科学谋划，能够让路网越织越密、新房越建越好、网络更加便捷，从而带动更多偏远地区的群众创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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