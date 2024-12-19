12月18日，首批“从钱凯到上海”的货物送达；此前从上海到钱凯的货物也已运达

图①：12月18日，上海洋山港，“新上海”轮在卸货中。

王 初摄（影像中国）

图②：12月18日，“新上海”轮抵靠上海洋山港。

黄 波摄（人民视觉）

本报上海12月18日电 （记者沈文敏、张天培）18日下午3时许，满载蓝莓、牛油果、葡萄、芒果等秘鲁特色水果的中远海运“新上海”轮正式靠泊洋山港盛东码头。在海事、边检、海关和港口工作人员的全力配合下，历经23天的海上旅程，首批从秘鲁钱凯港发往上海的货物送达，标志着从钱凯港到上海港海运航线首次双向贯通。

“从钱凯到上海”，一条新时代亚拉陆海新通道诞生。秘鲁当地时间11月14日，位于秘鲁首都利马以北80公里的钱凯港正式开港。开港后，中秘间单程海运时间缩短至23天，为客户的货物出口节约20%以上的物流成本。

当地时间11月25日，首批发往上海的货物搭载“新上海”轮从钱凯港启航。之前集装箱市场上的南美航线，从秘鲁至中国常常绕道途经墨西哥等区域。集装箱航线交货期普遍在33—43天，相比中远海运的23天钱凯至上海的交货期明显更长，物流成本也相对较高。

为确保货轮快速安全入境，上海边检机关联合口岸单位迅速开辟“绿色通道”。在货轮靠泊前，洋山边检站与口岸查验单位、码头运营企业以及代理、船方沟通，通过“中国（上海）国际贸易单一窗口”平台和边检行政许可网上平台，提前办结了船舶预检手续和作业人员登轮手续，确保船舶到港即可装卸货物。

为保障水果快速通关上市，洋山海关借力水果冷处理智能比对、境外企业智慧查询小助手等智慧海关建设成果，加快现场查验效能。据悉，该批进口水果预计12月19日当天可完成所有通关查验手续，很快将上市分销。

“目前秘鲁至中国的货物以水果、矿石、鱼粉等为主，相较于钱凯港，秘鲁其他码头离这些货物的产区更远，陆运成本相对更高。”中远海运拉非贸易区相关负责人介绍，新航线大幅缩短了秘鲁与中国之间的海运时间，秘鲁及其周边国家的产品将更顺畅和高效地运往中国，进一步带动双边货物贸易和港口经济发展。

当天抵达洋山港的首航货物中，还有甘肃物流集团国际供应链公司从钱凯港装载的2600多吨银精矿，之后将途经香港、青岛转港，预计12月底抵达江苏连云港港口。

据了解，今年以来，甘肃物流集团国际供应链公司累计从秘鲁卡亚俄港发货9000多吨。钱凯港开港后，公司将从该港口稳定发货，相较于卡亚俄港至中国的航线，路径更为优化，海运时长大幅缩减20天左右。

此外，装载着国产汽车、电器等货物的轮船，也不断从上海发往钱凯港。当地时间11月16日，钱凯港迎来首批来自中国的305辆东风汽车。“东风汽车已于今年在秘鲁利马设立办事处，以秘鲁为中心，辐射周边南美市场。”东风汽车相关负责人说，这批订单首航成功，标志着企业在秘鲁乃至南美市场的进一步突破，也凸显了共建“一带一路”倡议为中国企业创造的机遇。

今年以来，中国与秘鲁经贸合作持续深化。据上海海关统计，1—11月，上海口岸对秘鲁进出口总值468.9亿元，同比增长21.2%。其中，上海口岸自秘鲁进口水果等农产品44.1亿元，同比增长23%。

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经