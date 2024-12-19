林子夜

跨越1.7万多公里，从秘鲁钱凯到中国上海，中秘友好之船扬帆远航、共赢之旅再添航线。以通道带物流、物流带经贸、经贸带产业，一条新时代亚拉陆海新通道应运而生。

这是两国的双向奔赴、互利共赢。钱凯港开港，中秘间单程海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位。中国外贸“新三样”更快触达美洲市场，秘鲁的蓝莓、牛油果等也走俏中国“老乡”的餐桌。

这更是促进普惠包容的经济全球化的生动注脚。作为中秘共建“一带一路”重点项目，钱凯港被视为秘鲁乃至整个拉美大陆大联通、大发展的新机遇，将赋能包括中秘两国在内的太平洋沿岸经济体共同发展，高质量共建“一带一路”的共赢发展新空间正持续开辟。

相知无远近，万里尚为邻。秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，不断拓展合作领域、不断扩大合作范围、不断提升合作层次，交流互鉴之路将越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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