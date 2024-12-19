到2029年初步形成现代零售体系

本报北京12月18日电 （记者王珂）商务部等7部门近日联合印发《零售业创新提升工程实施方案》，聚焦完善现代商贸流通体系，健全扩大消费长效机制，加快生活性服务业多样化发展。

方案提出，力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。

方案部署五方面工作任务。推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。推动品质化供给，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，优化商品和服务体验。推动数字化赋能，推动实体零售与数字经济深度融合，形成新质生产力，提升效率，让消费更便捷。推动多元化创新，鼓励业态融合，“大而强”“小而美”“专而精”与“一店多能”模式百花齐放。推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

《 人民日报 》（ 2024年12月19日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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