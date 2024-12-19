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江西黎川探索林下经济发展

盘活林下资源 蹚出致富新路

本报记者 朱 磊
2024年12月19日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，在江西抚州黎川县龙安镇井戈村，江西辰厚生态农业开发有限公司的林下赤松茸种植基地里很是热闹，近百名农户在松林间有条不紊地采摘、分拣、装箱。

　　据介绍，辰厚生态公司租用当地山场，利用林荫空间模拟赤松茸的野生环境进行种植，成功培育出高品质的赤松茸。公司负责人杨炜介绍，基地的赤松茸种植面积已达4000多亩，年销售额超3000万元，产品销往国内外多个城市。

　　赤松茸产业不仅为当地村民提供了就业岗位，还带动了村集体经济的发展。通过“公司+村集体+农户”模式，村民在种植基地务工，年均增收数万元；村集体通过出租设施、投资入股等方式，集体经济年增收数十万元。

　　除了赤松茸种植，黎川县还积极探索其他林下经济产业。在西城乡樟源村，林下生态灵芝产业基地已完成一期工程建设，规模达百亩，为村集体经济年增收数十万元。同时，在东部和南部海拔较高、空气湿度较大的林区，黎川县大力发展黄精等中药材种植，进一步丰富林下经济产业体系。

　　黎川县林业局相关负责人介绍，黎川县坚持绿色发展理念，充分发挥资源和生态优势，不断拓展林下经济产业体系，通过产业、就业、分红等方式，推动农户增收、村集体增效。

　　据了解，黎川县林地面积达197.4万亩，森林覆盖率达73.29%。截至目前，全县林下经济种植面积约1.4万亩；2023年，林下经济综合产值达5880万元。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月19日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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