我国将大力推动粮食大面积单产提升
2024年12月19日07:18 | 来源：新华网
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新华社北京12月18日电（记者古一平）2025年我国将大力推动粮食大面积单产提升，巩固大豆油料扩种成果，全力以赴抓好粮油生产。
这是记者18日从全国农业农村厅局长会议了解到的。
农业农村部相关负责人在会上表示，坚持提高单产和品质并举，把大面积单产提升作为粮食生产的关键举措。
具体来看，小麦要强化冬春田间管理，加强赤霉病、茎基腐病、条锈病统防统治，中后期实施好“一喷三防”，打好夏粮丰收基础；玉米重点是推广耐密抗倒宜机收的品种和水肥一体化技术模式，加快普及高性能精量播种机，适度增加种植密度，防控好南方锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害；水稻重点是推广优质高产品种，集成集中育秧、机械栽插、侧深施肥、一喷多促等技术模式，防好“两迁”害虫、稻瘟病等，西南、华南、长江中下游等“两季不足、一季有余”稻区要持续挖掘再生稻潜力。
这位负责人还说，2025年要多油并举巩固大豆油料扩种成果。加快推广高油高产大豆品种，进一步挖掘油菜扩种潜力，实施好花生单产品质双提升行动，通过轮作、套种等扩大种植。此外，各地要因地制宜发展油葵、芝麻、油茶、核桃等特色油料，多渠道拓展食用油供给。
据了解，今年我国粮食产量再创新高，在连续9年保持1.3万亿斤以上的基础上全年粮食产量首次达到1.413万亿斤。全国粮食亩产提高5.1公斤，对增产的贡献率达八成。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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