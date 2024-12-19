中新社北京12月18日电 (记者 夏宾)中新社记者18日了解到，近期，重庆、江苏苏州、湖北武汉、河南郑州、吉林长春、浙江金华、河北保定、四川乐山以及安徽的合肥、舒城、蒙城等10余个城市收购存量房项目落地，筹集保障性住房上万套。

在苏州，国开行牵头发放银团贷款11亿元人民币，支持地方国有企业收购房企未出售房源，改造为保障性住房后按照保本微利原则配售。在重庆，工行向嘉寓公司发放贷款，支持收购1000余套保障性租赁住房，通过“较低租金+灵活期限”等精心设计，已开业项目实现“满租”。在安徽，农行、中行等支持收购舒城县685套公寓、蒙城县865套住宅用作保障性租赁住房，实现收购存量房在人口集中县域落地。

消化收购存量房，用作保障性住房，是今年中国在房地产领域的重点工作之一。业内人士对中新社记者表示，收购存量房需经过摸排需求、征集房源、明确收购办法、选定收购主体、与房企协商等较多环节，实际落地需一定时间。

今年9月下旬，中国央行推出了包括优化保障性住房再贷款激励政策在内的房地产金融增量政策，相关部门研究出台专项债券用于收储土地和收购存量商品房等系列政策，支持地方政府因城施策大力稳定房地产市场。

有关方面也在城市房地产融资协调机制下成立收购工作专班，推动地方政府加大工作力度。目前，全国已有上百个城市收购工作专班选定了收购主体，70多个城市公开发布房源征集公告。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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