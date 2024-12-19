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盘活存量带动增量 更好拓展发展新空间

2024年12月19日08:43 | 来源：新华社
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日前举行的中央经济工作会议明确提出，必须统筹好做优增量和盘活存量的关系，全面提高资源配置效率。

推动经济高质量发展，全面提高资源配置效率，需要拓宽视野、打开思路。增量以存量为基础，存量可以带动增量，从两方面协同发力，让二者相互促进，才能更好做优盘活、提质增效。

统筹好做优增量和盘活存量，必须对拥有的各种资源“心中有数”。新中国成立以来，特别是改革开放以来，经过长期持续快速的发展，我国家底已经相当厚实，积累了规模巨大的资产，同时也形成了一定规模的负债。因此，需要加强资产管理和负债管理，统筹用好各类增量资源和存量资源，通过盘活存量来带动增量，形成存量和增量之间的良性循环。

当前的经济工作实践中，很多探索已在积极推进。一些地方政府通过举债在基础设施领域形成了一大批存量资产。通过盘活，很多资产正在产生持续性收益，既成为偿债资金的重要来源，也积极促进新增投资，为高质量发展提供有力支撑。

要聚焦重点领域，进一步统筹推进做优增量和盘活存量。持续推动产业园区“腾笼换鸟”，着力培育新的增长点。用好置换存量隐性债务有关政策，减轻利息负担。对商品房建设要控增量、优存量、提质量；对新增房地产用地供应要合理控制。用足财政货币相关政策，支持盘活闲置土地、收购和处置存量商品房。

在纷繁复杂的国内外形势下，积极利用各类资源，“存”与“增”治理协同，可做文章多、可挖潜力大。统筹做优增量和盘活存量、管好资产和调整负债，将能推动提高投资效益、扩大国内需求，全面提高资源配置效率，更好拓展新的发展空间。

（记者申铖）新华社北京12月18日电

(责编：王震、陈键)
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