人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

再曝两起！网络主播偷税被处罚

王雨萧
2024年12月19日08:46 | 来源：新华社
小字号

新华社北京12月18日电（记者王雨萧）18日，税务部门依法查处并公布了两起网络主播偷税案件。

——国家税务总局上海市税务局第三稽查局依法对网络主播王子柏偷税案件进行处理。经查，网络主播王子柏（网名：柏公子，粉丝量292万）2021年至2023年期间，为合作商家指定的商品开展网络直播带货，并在个人账号发布商品宣传推广视频，以此收取带货佣金，通过近亲属个人账户收款等方式隐匿收入，未依法申报纳税，少缴个人所得税、增值税等税费共计749万元。国家税务总局上海市税务局第三稽查局依据相关法律法规，对王子柏追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计1330万元。

——国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依法对网络主播程虎偷税案件进行处理。经查，网络主播程虎（网名：厦门小程，粉丝量500万）在2020年至2022年期间，个人从事网络直播进行商品代销取得佣金收入，并成立个体工商户从事网络直播进行商品销售取得经营收入，通过其个人账户收款等方式隐匿收入，未依法申报纳税，少缴个人所得税、增值税等税费共计121万元。国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依据相关法律法规，对程虎追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计199万元。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将持续推进依法治税，有针对性地完善相关行业领域的税收监管措施，为合规经营、诚信纳税的经营主体创造公平竞争的税收环境。网络直播从业人员作为公众人物，应依法履行纳税义务，为社会树立良好的榜样。平台企业也应认真依法履行相关义务，督促协助相关从业人员依法纳税，不断推动行业沿着合法合规轨道高质量发展。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
建设农业强国 一图读懂2025年“三农”工作重点任务
　　
业界：推动AIC股权投资 实现资本与科创“双向奔赴”
　　人民网北京12月18日电 （记者杜燕飞）一直以来，科技创新具有投入大、周期长等特点，从基础研究到成果落地转化，需要大量长期、稳定的资金投入。如何在风险可控的前提下，为其提供更多资金支持？ 为加大金融对科技创新的支持力度，今年9月，金融监管总局印发的《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》明确，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个城市。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部