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江门中微子实验液体灌注启动

2024年12月19日08:47 | 来源：新华社
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新华社北京12月18日电（记者张泉 陈宇轩）记者从中国科学院高能物理研究所获悉，我国大科学装置——江门中微子实验18日启动液体灌注工作。这是江门中微子实验建成前的关键环节，灌注任务结束后，江门中微子实验将正式运行取数。

江门中微子实验位于广东江门开平市，它的核心探测设备（中心探测器）是一个有效质量2万吨的液体闪烁体探测器。布满中心探测器内壁的光电倍增管共同探测中微子被液体闪烁体“俘获”时产生的闪烁光，并将光信号转换为电信号输出。

中心探测器安置在地下700米深处实验大厅内一个44米深的圆柱形水池中。液体灌注工作启动后，经过超纯水系统层层过滤的超纯水以每小时100吨的速率注入到探测器水池内。

液体灌注将分两步，前2个月将超纯水灌满中心探测器有机玻璃球内外空间，再用6个月将有机玻璃球内部的超纯水置换为液体闪烁体。

科研人员介绍，灌注完成后，中心探测器浸泡在水池中，水池可以同时作为水切伦科夫探测器和屏蔽体，屏蔽岩石的天然放射性及宇宙线在附近岩石中产生的大量次级粒子，去除影响中微子探测的干扰因素。

据悉，江门中微子实验以测量中微子质量顺序为首要科学目标，并将开展其他多项重大前沿研究，建成后将成为国际中微子研究的中心之一。

(责编：王震、陈键)
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