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新电子税务局已服务全国超9600万纳税人

2024年12月19日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京12月17日电（记者王雨萧）记者17日从国家税务总局获悉，为进一步提升办税缴费便利度，国家税务总局建成并推广上线全国统一规范的新电子税务局。目前，全国有超9600万纳税人使用新电子税务局，月均办理超3.8亿笔涉税业务，办税时长比过去减少20%。

记者了解到，新电子税务局上线后，97%的税费事项、99%的纳税申报事项可在线上全流程办理，切实减轻了“来回跑、排队办”的烦恼。各地税务部门持续优化社会保险经办和缴费业务线上“一网通办”举措，基本实现了企业社保缴费网上办、个人缴费掌上办。

国家税务总局有关负责人表示，新电子税务局上线后，获取政策更加便捷。税务部门持续优化“政策找人”工作机制，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送。今年前11个月，已累计向近4亿户（人）次纳税人缴费人精准推送税费优惠政策。各地税务部门还持续丰富“办问协同”征纳互动方式，前11个月累计提供征纳互动服务4887万次，开展税费政策可视答疑573场，解决纳税人缴费人问题2.39万个。

此外，税务部门还不断优化“自动算税”申报方式，运用税收大数据，实现多个税费种申报由信息系统自动提取数据、计算税额以及预填报表，预填税费业务达86项，纳税人缴费人直接确认结果或补录少量数据即可完成申报。

(责编：王震、陈键)
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