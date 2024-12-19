科技日报北京12月18日电 （记者沈唯）18日，在北京航空航天大学“月宫一号”实验室举行的交接仪式上，历经两周太空之旅的心言豹林山耳有机黑木耳菌种被正式交回到山西心言生物科技有限公司（以下简称“心言公司”）董事长雷星星手中。它们将被送回位于山西省吕梁市中阳县的心言公司食用菌研究种植基地，用于进一步开展选育研究。

自2015年起，北京航空航天大学定点扶贫和帮扶中阳县，每年组织开展“点对点”调研。在一次对心言公司黑木耳产业基地的调研中，学校了解到，该公司有开展黑木耳航天育种的需求。

黑木耳是一种具有重要经济价值的食用菌。北京航空航天大学派驻中阳县下枣林乡阳坡村第一书记伊志豪介绍，黑木耳在自然环境下的进化速度较慢，通过航天育种，可得到性状更优的黑木耳菌种，促进黑木耳新品种培育和产业升级。

“今年7月，伊志豪向我们提出，在实践十九号卫星上搭载中阳县心言豹林山耳有机黑木耳菌种，开展太空诱变育种实验。”北京科思腾达科技有限公司副总经理李飞回忆道，双方经过反复研究讨论，最终制定了实验方案。

人们日常见到的瓣状黑木耳，并不能被直接送上太空。“我们要先将黑木耳菌种转化成可以进行空间搭载的冻干粉形态。”伊志豪告诉记者，菌种在普通状态下存活时间较短，通过冷冻干燥机等一系列设备处理后，其存活时间会大大延长。“这些前期工作，都是由我校‘月宫一号’实验室团队的师生来完成的。”他说。

当前，黑木耳产业已成为中阳县巩固拓展脱贫攻坚成果实现乡村全面振兴的重要支柱产业。作为中阳县黑木耳产业的龙头企业之一，心言公司已建成年产1亿棒菌包的研发生产综合体及1000栋标准化黑木耳种植大棚。

“这是公司第一次开展黑木耳菌种的航天育种，我们对后续选育结果也很期待。”心言公司销售人员高建伟说，公司会继续对母种进行培育和繁殖，最快明年5月中旬，有望收获“太空木耳”。

“我们希望能在这批太空菌种中，筛选出产量更高、更有营养、性状稳定、抗逆性强的黑木耳菌种。”在伊志豪看来，开展这次太空育种，不仅是为了让中阳县耳农种出高品质黑木耳，鼓起他们的“钱袋子”，还将丰富我国黑木耳种质资源，为基于人—动物—植物—微生物“四生物链环”生物再生生命保障系统的地外生存基地建设提供一份保障。

(责编：王震、陈键)

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