中国社会福利与养老服务协会会长、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶。人民网记者 夏晓伦摄

人民网北京12月18日电 （记者王绍绍）“随着老龄化社会的加速，推动养老机构高质量发展，满足银发群体日益增长的多样化需求，已成为养老产业发展的核心任务。”中国社会福利与养老服务协会会长、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶在12月18日召开的2024未来大会上表示。

2024未来大会由中信金控指导，人民网、中信保诚人寿共同主办，中国互联网协会支持。大会以“信未来 信养老”为主题，聚焦养老金融，从政策措施、产业发展、前景展望等维度，邀请政、企、学、研各界人士共话养老金融高质量发展新机遇。

“养老机构的高质量发展需要从多个维度入手，特别是在供给侧改革上。”吴玉韶介绍，复旦大学组织的养老机构院长调研显示，养老院长普遍有“六盼”——综合监管和标准统一、智慧科技助力养老、良好的舆论环境、清晰的职涯发展路径、完善的法律法规以及养老金融的创新支持。只有在这些方面取得突破，才能推动养老机构的持续发展，确保老年人群体获得高质量的养老服务。

“银发群体需求的四大趋势包括物质需求到精神文化需求、普通需求到刚性需求、大众需求到个人性需求和显性需求到潜在需求。”吴玉韶表示，新时代新养老，将由生存必须型向享老型转变，生存必须型以助餐、助洁、助医、助浴等物质服务为主，而享老型以发展、参与等精神文化服务为主。

吴玉韶认为，银发产业未来发展的重点方向在教育、旅居、美丽三大产业。其中，老年教育的转型将从娱乐型转向赋能型，要求产业在健康、思想、技能的赋能方面做必要突破。

(责编：王震、高雷)

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