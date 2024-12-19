全国政协常委、中国税务学会副会长张连起。人民网记者 夏晓伦摄

人民网北京12月18日电 （记者王绍绍）“随着我国人口老龄化的加速，养老金融的发展已成为应对这一挑战的关键举措。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在12月18日召开的2024未来大会上表示。

2024未来大会由中信金控指导，人民网、中信保诚人寿共同主办，中国互联网协会支持。大会以“信未来 信养老”为主题，聚焦养老金融，从政策措施、产业发展、前景展望等维度，邀请政、企、学、研各界人士共话养老金融高质量发展新机遇。

“养老金融可以为老年人提供多元化的经济保障，减轻家庭负担。”张连起认为，它还能通过推动养老产业的升级和转型，助力银发经济的发展。

张连起表示，我国养老金融目前存在三个主要问题。首先，基本养老保险面临资金缺口，部分地区出现当期收不抵支问题，影响可持续性；企业年金覆盖面狭窄，主要集中在大型国企和发达地区，个人养老金市场渗透率低，导致养老保障体系不完善。其次，养老理财产品服务水平较低，缺乏与老年人需求匹配的产品。最后，养老产业金融存在融资难、融资贵的问题，许多养老服务机构资金困难，制约产业发展。

未来，为推动养老事业和产业协同发展，需加强政策引导和金融创新。张连起建议：

首先，要完善养老金制度，推动基本养老保险全国统筹，优化资金配置，并鼓励更多企业特别是中小企业建立年金计划。同时，大力发展个人养老金第三支柱，支持商业养老保险和养老基金等金融产品的创新，提高养老金投资运营效率。

其次，金融机构应创新养老金融产品，针对不同群体和需求，提供更加丰富和适配的养老财富积累与消费模式，优化养老服务业的资金流管理。

最后，加大养老产业投融资支持，推动银发经济发展，结合政策和市场化手段，通过税收优惠、融资担保等方式支持养老产业，并促进养老产业与健康管理、文化、旅游等行业的跨界合作，拓展产业发展空间。

“养老金融在国家经济高质量发展中具有重要作用，特别是在金融领域的‘五篇大文章’中，养老金融是推动社会经济发展的关键组成部分。通过加强养老金融体系建设，能够有效应对人口老龄化问题，推动养老产业的健康发展，并为经济增长提供新的动力。”张连起说。

(责编：王震、高雷)

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