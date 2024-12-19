中信保诚人寿党委书记、总经理常戈。人民网记者 夏晓伦摄

人民网北京12月18日电 （记者王绍绍）“在中国老龄化的进程中，寿命延长、规模增大、独立居住普遍、跌倒风险大等问题不断涌现，积极应对人口老龄化是中国的一项长期战略任务，也是企业的重要使命担当。”中信保诚人寿党委书记、总经理常戈在12月18日召开的2024未来大会上表示。

2024未来大会由中信金控指导，人民网、中信保诚人寿共同主办，中国互联网协会支持。大会以“信未来 信养老”为主题，聚焦养老金融，从政策措施、产业发展、前景展望等维度，邀请政、企、学、研各界人士共话养老金融高质量发展新机遇。

“中信保诚人寿通过创新养老金融产品，帮助居民做好养老储备。”常戈介绍，其推出专属税优产品和全新的“保险+健康”“保险+慈善”等创新模式，旨在为老年人提供全方位的保障和资产传承方案。他介绍，随着延迟退休政策的推进和养老金融的不断创新，中信保诚人寿将通过“1628”战略规划，推动公司向高质量发展转型，进一步提升在养老金融领域的核心竞争力。

常戈认为，企业要想在养老金融领域取得成功，必须聚势借力、延展创新，注重人才的培养和数字化服务的提升。中信保诚人寿目前正在建设一支专业的养老金融人才队伍，并与清华大学合作推出养老金融规划师认证，为行业提供高素质的人才支撑。同时，公司通过数字化平台，提供精准的养老缺口测算和全面的线上服务，帮助客户做好养老规划。

“养老金融不仅仅是金融产品的创新，更是对未来生活质量的全方位保障。”他表示，中信保诚人寿将通过“金融+科技+服务”的跨界合作，为老年人创造更加智能化、个性化的养老服务。应推动养老金融新生态的建设，帮助中国老龄化社会应对未来挑战。

(责编：王震、高雷)

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