人民网北京12月19日电 （记者黄盛）国务院国资委近日印发的《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》），明确了央企控股上市公司市值管理目标和方向，提出用好市值管理“工具箱”健全工作机制、强化正向激励，坚守合规底线。

《意见》要求，中央企业要督促控股上市公司树立科学市值管理理念，强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定。严禁以市值管理为名操控上市公司信息披露、严禁操纵股价、严禁内幕交易。对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失、损害投资者合法权益或其他严重不良后果的，依法依规严肃追究责任。

对于央企控股上市公司的“科学市值管理理念”，南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，这是一种基于公司内在价值和市场认知的市值管理理念。他向记者表示，这种理念强调通过提升公司内在价值和增强市场认知，使公司市值与内在价值保持一致或溢价；同时要求公司具备长远的战略眼光、稳健的经营策略以及灵活的市场应对能力，以实现持续稳健的发展和最大化的企业价值。科学市值管理理念还强调合规性和风险管理的重要性，确保市值管理工作的合法合规和稳健开展。

此外，《意见》提出，健全工作机制、强化正向激励，要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国务院国资委将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。

中信证券首席宏观与政策分析师杨帆向记者表示，央企国企治理效率和市场化程度仍有继续提升的空间。以股权激励为例，国企经营效率近年明显改善，整体收入规模更大，但股权激励规模低于非国企。根据Wind数据统计，在2023年以来A股上市公司所实施的股权激励案例中，央企控股上市公司仅占3%，且激励标的物以较为直接的第一类限制性股票为主，具备“渐进式激励”特征的第二类限制性股票较少。

杨帆认为，《意见》提出，加大市场化改革力度，其中包括优先支持科技创新型上市公司规范实施股权激励。这说明，以完善激励机制激发职工动力、提升企业质量仍然是深化央国企改革、提升市值水平的重要手段。

针对市值管理工作制度机制，田利辉告诉记者，央企控股上市公司应该明确市值管理的目标和方向，以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力。他建议，需要建立市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，确保市值管理工作的有效推进；需要切实将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核；务必加强市值管理的合规性和风险管理，确保市值管理工作的合法合规和稳健开展。

也有业内人士表示，今年年初以来，央企控股上市公司已通过分红、回购、重组、股东增持等多路径推进市值管理考核，加速市值管理制度建设，助力央企高质量发展。此次《意见》强化正向激励，表态积极，且在机制上具有强制性，将为央国企控股上市公司市值管理形成长期制度保障和方向参照。

(责编：王震、高雷)

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