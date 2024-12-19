解读《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》——
树立科学理念 央企控股上市公司市值管理健全机制
人民网北京12月19日电 （记者黄盛）国务院国资委近日印发的《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》），明确了央企控股上市公司市值管理目标和方向，提出用好市值管理“工具箱”健全工作机制、强化正向激励，坚守合规底线。
《意见》要求，中央企业要督促控股上市公司树立科学市值管理理念，强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定。严禁以市值管理为名操控上市公司信息披露、严禁操纵股价、严禁内幕交易。对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失、损害投资者合法权益或其他严重不良后果的，依法依规严肃追究责任。
对于央企控股上市公司的“科学市值管理理念”，南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，这是一种基于公司内在价值和市场认知的市值管理理念。他向记者表示，这种理念强调通过提升公司内在价值和增强市场认知，使公司市值与内在价值保持一致或溢价；同时要求公司具备长远的战略眼光、稳健的经营策略以及灵活的市场应对能力，以实现持续稳健的发展和最大化的企业价值。科学市值管理理念还强调合规性和风险管理的重要性，确保市值管理工作的合法合规和稳健开展。
此外，《意见》提出，健全工作机制、强化正向激励，要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国务院国资委将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。
中信证券首席宏观与政策分析师杨帆向记者表示，央企国企治理效率和市场化程度仍有继续提升的空间。以股权激励为例，国企经营效率近年明显改善，整体收入规模更大，但股权激励规模低于非国企。根据Wind数据统计，在2023年以来A股上市公司所实施的股权激励案例中，央企控股上市公司仅占3%，且激励标的物以较为直接的第一类限制性股票为主，具备“渐进式激励”特征的第二类限制性股票较少。
杨帆认为，《意见》提出，加大市场化改革力度，其中包括优先支持科技创新型上市公司规范实施股权激励。这说明，以完善激励机制激发职工动力、提升企业质量仍然是深化央国企改革、提升市值水平的重要手段。
针对市值管理工作制度机制，田利辉告诉记者，央企控股上市公司应该明确市值管理的目标和方向，以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力。他建议，需要建立市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，确保市值管理工作的有效推进；需要切实将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核；务必加强市值管理的合规性和风险管理，确保市值管理工作的合法合规和稳健开展。
也有业内人士表示，今年年初以来，央企控股上市公司已通过分红、回购、重组、股东增持等多路径推进市值管理考核，加速市值管理制度建设，助力央企高质量发展。此次《意见》强化正向激励，表态积极，且在机制上具有强制性，将为央国企控股上市公司市值管理形成长期制度保障和方向参照。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 提升便利化水平 跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策再优化
- 人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）为进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用，日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。 据介绍，本次优化试点政策内容包括：允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。…
- 评论
- 关注