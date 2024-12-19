人民网北京12月19日电 （记者车柯蒙）12月18日，上海、厦门税务部门分别依法查处并公布了网络主播偷税案件。网络主播王子柏、程虎均采取各种方式隐匿收入，从而少缴个人所得税和增值税等税费分别为749万元和121万元，最终因此被追缴税费款、加收滞纳金并处罚款分别为1330万元和199万元。同日，上海、厦门税务部门公开以上两起案件查办细节。

2024年5月，国家税务总局上海市税务局第三稽查局分析线索发现，作为拥有292万粉丝量的网络主播，王子柏直播带货销售量很可观，但其申报收入却与销量严重不匹配。检查人员查看了王子柏在个人账号上发布的作品及其中的商品橱窗，综合分析价格、品类、链接跳转第三方商家等各种信息后，初步判断王子柏属于为第三方商家带货并抽取佣金，且存在少申报收入嫌疑。

根据平台提供的数据显示，2021年至2023年王子柏在该直播平台带货获取了1744.2万元推广服务费收入。同时，用于接收推广服务收入的银行账户自2022年5月由其本人银行账户更换成了杭州某有限公司（以下简称杭州公司）的银行账户。

经进一步核查发现，该杭州公司法定代表人正是王子柏的母亲，而投资人和实控人则是他的姐姐。于是，检查人员依法定程序向银行申请调取王子柏及其姐姐、母亲等与其业务经营可能相关的亲属的银行资金流水，果然从中发现了新线索，王子柏母亲的个人银行账户有千万资金入账。

王子柏承认因直播平台佣金提现政策改变，其将绑定账户变更为杭州公司的账户，进行提现以逃避缴纳税款。而其母亲个人账户里的大额资金，则是近几年来他与部分合作商家签订“阴阳合同”，将在直播平台带货的佣金一拆为二，一小部分走平台正常结算流程，剩下的大头则由其母亲个人银行账号线下收取，借此达到逃避直播平台抽成，隐匿收入、逃避缴纳税款的目的。经查，王子柏通过其母亲个人账户，2022年收取佣金合计1436万元，2023年收取佣金合计458万元。以上收入检查人员在调取其母亲的银行流水中全部得到了印证。

2023年6月，厦门市税务局第一稽查局根据相关部门移交的疑点线索，通过大数据分析，发现厦门市某平台带货主播程虎2020年至2022年个人所得税申报的收入，均未达到5000元的起征点。这与程虎作为拥有500万粉丝且长期进行直播带货的视频达人身份不符，存在少报收入、偷逃税款嫌疑。

检查人员调查发现，程虎直播销售的商品不仅来自平台商家，还有一部分来自其经营的个体工商户，取得的收入不仅有带货佣金收入，还有商品销售收入，涉及线上销售及线下发货等多个环节，多种经营模式。同时，由于自身法律意识淡薄、依法纳税意识不强，程虎并未按法律要求设置账簿，仅用笔记本简要记录收支明细，且字迹模糊，几乎无法从中确认其真实财务情况。同时，程虎在通过其经营的个体工商户对接厂商采购商品时未主动向供货商索取发票，采购费用基本采取微信、支付宝转账的方式，销售时也很少有消费者索取发票，购销两个环节基本形成无票的体外循环模式。

检查人员从直播平台入手，依法向平台方调取其账号后台的直播销售流水、销售明细、结算记录等数据，结合提现账户资金流水、微信支付宝账单进行业务流、资金流数据交互比对，最后确认程虎2020年至2022年取得带货佣金收入352.89万元，个体工商户商品销售收入749.85万元。最终，检查组确认了程虎存在虚假申报，少缴个人所得税、增值税款121.13万元的违法事实。

一直以来，为推动网络直播行业长期规范健康发展，税务部门在落实好各项税费优惠政策，优化对相关领域从业人员的税费服务，营造良好税收营商环境的同时，坚持依法依规查处偷逃税等涉税违法行为，着力维护公平竞争的发展环境。

网络直播从业人员作为公众人物，应树立正确的价值观、法纪观和职业观，依法履行纳税义务，为社会树立良好的榜样。平台企业也应认真依法履行相关义务，督促协助相关从业人员依法纳税，不断推动行业沿着合法合规轨道高质量发展。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经