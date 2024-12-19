首家数据科技央企亮相！中国数联物流在沪成立
2024年12月19日09:57 | 来源：新华网
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12月19日，一家新的中央企业——中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，这也是首家数据科技央企。
中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化中央企业，注册资金100亿元。公司引入招商局集团有限公司、中国保利集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国民航信息集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海数据集团有限公司作为战略投资者。
据了解，公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心，整合物流与信息流、资金流，构建国家级物流大数据平台，以数字技术提升产业运营效率，服务实体经济发展，有效降低全社会物流成本。
记者：王希、龚雯
设计：王希
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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