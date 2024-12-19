12月18日，绵阳“文化三推”活动在深圳拉开帷幕。此次活动线下展陈按照“吃、行、游、购、娱”思路，设置了绵阳馆、李白文化长廊、非遗互动区、涪城主题馆、熊猫赶场、“最长虹”展馆等6大展馆及推荐会、展演区。

长虹以“科技文化闪耀大湾区，硬核实力凸显‘最长虹’”为主题，携其在数字化转型、低空经济、人工智能以及核医疗等领域的最新科技创新成果，全方位展示其科技实力。

绵阳“文化三推”活动长虹展台（受访者供图）

活动现场，长虹打造了多个智慧家居生活体验场景。在长虹AI TV展示区，吸引了不少观众的注意。现场打卡体验后的观众纷纷点赞长虹云帆AI电视：“是家电，更是‘家人’。”

此外，长虹华丰科技还展示了其在低空经济的最新创新成果。长虹旗下华丰科技致力于EWIS系统设计与制造，为eVTOL（电动垂直起降航空器）整机提供便捷、科学的互连产品及方案，助力低空经济快速发展。同时，长虹也在积极整合自身产业优势，不断赋能新的“低空+”应用场景，旗下长虹佳华可为智能巡检，农林植保，应急消防等领域提供数智化解决方案及服务。

多年来，长虹坚持科技创新，攻克了多项“卡脖子”技术难题，实现了核心技术自主可控。目前，长虹已经形成了四大核心技术能力、关键部品研制能力以及包括理念、机制、人才在内的自主创新体系，增强了企业的整体创新能力，提升了产业的国际话语权，为中国家电产业升级转型提供了样本。

长虹相关负责人表示，借此次“绵阳文化三推-深圳站”活动契机，长虹将以科技文化和“智”造文化为核心，通过医疗设备、低空经济、人工智能、智慧家居及数字经济等领域的创新成果展示，展现长虹作为大型国有企业的使命担当与科技实力。

(责编：曹淼、李源)

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