新华社北京12月19日电 商务部新闻发言人19日表示，欧盟不顾中方多次交涉和反对，一意孤行，在第15轮对俄制裁中将部分中国企业和个人列入“全面制裁”清单。中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

有记者问，近日，欧盟宣布第15轮对俄制裁方案，首次将中国企业和个人列入“全面制裁”清单。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

这位发言人说，中方一贯反对没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁，欧方做法有违中欧领导人共识精神，对中欧经贸关系造成负面影响。中方敦促欧方从维护中欧全面战略伙伴关系大局、保障全球产业链供应链稳定出发，立即停止列单中国企业的错误做法，停止损害中国企业的合法利益。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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