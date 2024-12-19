2024未来大会现场。人民网记者 夏晓伦摄

人民网北京12月19日电 （记者王绍绍）12 月 18 日，由中信金控指导，人民网、中信保诚人寿共同主办，中国互联网协会支持的主题为“信未来 信养老”的2024 未来大会在人民日报社举办。人民日报社副总编辑徐立京、中信集团董事长奚国华等近200位各界嘉宾出席大会。

人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁介绍，人民网旗下的“人民好医生”客户端下载量已突破1.6亿，其中医务工作者用户924万，入驻公立医院8300家。依托平台优势和专家资源，人民网持续构建“健康科普阵地”，推出“全国老龄健康服务平台”，通俗易懂普及防病治病知识。依托全国重点实验室，人民网研发了“一站式健康管理智能服务”“糖尿病AI健康助手”等多个智能体。这些初步尝试打开了观察未来智慧养老的新视野。

中信集团党委委员、副总经理曾琪在致辞中表示，养老金融是推动金融高质量发展的重要任务，集团积极承担责任与使命。第一，关注社会所需，以客户为中心，完善顶层设计，搭建特色养老保险体系。第二，发挥自身优势，提出“1336”养老金融体系，推动养老金融建设。第三，携手合作伙伴，与华为、优必选等企业共建居家安全数智服务平台，提升社会居民养老质量，共同助力养老事业发展。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人力资源和社会保障部原副部长杨志明在致辞中表示，应对人口老龄化已上升为国家战略，我国60岁及以上人口持续增长，已进入深度老龄化社会，这是基本国情。我国社会保险体系建设分多个阶段发展，目前已基本成型，但改革进入深水区。中信、华为关注养老方式并提供科技助力，人社部门已建立社保经办服务网络，数字化手段可补充基层能力建设，期待各方合作取得成绩。

中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春在致辞中表示，随着人口老龄化加速，智慧康养成为热点，协会积极推动相关工作。智慧康养可通过多种应用为老年人提供服务，如健康监测与规划、智能照护与陪伴、安全防护与决策支持等，但目前仍面临一些挑战。愿携手各方共建“人工智能康养实验室”，探寻技术与需求融合机制，构建示范平台，助力智慧康养事业发展。

在主旨演讲环节，全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，养老金融可以为老年人提供多元化的经济保障，减轻家庭负担，还能通过推动养老产业的升级和转型，助力银发经济的发展。

中国社会福利与养老服务协会会长、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶表示，随着老龄化社会的加速，推动养老机构高质量发展，满足银发群体日益增长的多样化需求，已成为养老产业发展的核心任务。

中信保诚人寿党委书记、总经理常戈表示，在中国老龄化的进程中，寿命延长、规模增大、独立居住普遍、跌倒风险大等不断涌现，积极应对人口老龄化是中国的一项长期战略任务，也是企业的重要使命担当。

大会举行了两场重要签约仪式。人民网与中信保诚人寿签署战略合作协议，双方将在产品创新等方面展开深度合作。随后，华为与中信保诚人寿也达成战略合作，聚焦智能家居与养老服务融合，中信金控总经理曹国强等出席签约仪式。这一系列合作标志着各方将携手共进，推动养老产业发展迈向新高度。

在“未来好消息”环节，多位嘉宾带来了前沿科技在养老领域的应用展示。医准智能创始人兼董事长吕晨翀展示了医准智能的甲状腺癌早筛技术，通过可穿戴设备与AI技术结合，让普通人也能进行疾病早期检测；协和医学博士、杏树林创始人张遇升通过积累病例数据训练AI家庭健康管家，结合全科医师和专家网络构建三师共管体系，已覆盖10万家庭；华为终端BG全屋智能业务总经理吴海军介绍了华为的智能穿戴与居家养老解决方案，毫米波雷达技术为独居老人提供安全守护；优必选科技党委书记、首席财务官张钜展示了优必选的智慧康养机器人，为养老服务带来更多人性化与便捷化体验。

为推动养老服务智能化升级，大会举行了“人工智能康养实验室”启动仪式。该实验室由中信系企业、医疗机构、康养科技公司等联合发起，首批会员单位领导共同参与启动。实验室将聚焦人工智能技术在养老领域的应用研究，推动养老解决方案创新，提升养老服务质量。

中信金控财富管理委员会推出“1336”养老金融服务体系，中信保诚人寿、中信银行等分别展示了养老产品与服务方案。同时，大会发布了“信未来 信养老”养老金融品牌，中信集团领导及各子公司负责人共同启动品牌发布仪式，彰显了中信在养老金融领域的决心与承诺。

大会在歌曲《信的力量》中落幕。此次大会不仅为养老金融领域的交流与合作提供了重要平台，也展示了中信集团等各方在养老事业上的积极探索与创新实践。未来，各方将继续携手，共同推动养老金融高质量发展，助力构建优质养老服务新生态，为实现养老事业可持续发展贡献力量。

(责编：王震、高雷)

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