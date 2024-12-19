小微企业是推动社会经济发展的重要动力，也是促进就业、激发创新和活跃市场的中坚力量。据民生银行最新消息，2023年以来，民生银行普惠贷款产品“民生惠”贷款余额已突破1000亿，累计服务超过50万小微企业、小微企业主和个体工商户，通过“场景化、智能化、综合化”一揽子服务响应小微企业的发展需求。

民生银行相关负责人介绍，为“民生惠”快速审批提供支撑的，是民生银行小微客群普惠金融数字化服务平台。2023年以来，民生银行持续优化普惠金融数字化服务平台，形成了包含营销、风控、产品和数据在内的“3+1底座”，成功解决了数据应用难、新客获取难、供需匹配难、风险前瞻难、客户洞察难、客户维护难“6大行业难题”。

小微营销底座支撑全行营销模式变革，从过去“货找人”的被动营销模式，转变为“人、货、场”智能匹配的主动营销模式。通过搭建小微营销底座，民生银行实现了线上线下全渠道触达协同，进一步提升营销转化率。

另外，民生银行积极打造“产品主干道”，支持相关产品执行统一业务流程和风控策略，满足区域特色场景和需求的灵活实现。小微数据底座引入了16类国家权威数据、51类特色场景数据、5类权威交易数据，结合行内13类数据，为业务提供高效合规的数据服务支持。

“未来，民生银行将继续坚守‘服务大众，情系民生’的初心使命，不断优化和完善‘民生惠’系列产品，加大金融创新力度，提升服务水平，为更多小微企业提供更加优质、高效、便捷的普惠金融服务，与小微企业携手共进，为推动经济社会高质量发展贡献更大力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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