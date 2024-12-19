人民网北京12月19日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，今年是澳门回归祖国25周年。回归25年来，商务部全面准确贯彻“一国两制”方针，持续推进内地与澳门经贸交流合作，助力澳门发展经济、改善民生，更好融入国家发展大局。

两地经贸合作机制不断完善，双向开放水平不断提升。2003年以来，内地与澳门签署了《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）及其系列协议，CEPA成为具有“一国两制”特色、符合世贸组织规则的高水平自由贸易协议。2024年10月，结合澳门经济社会发展需要和业界诉求，两地对《CEPA服务贸易协议》又进行了第二次修订。通过CEPA，内地与澳门在货物贸易领域全面实现自由化，服务贸易领域基本实现自由化，投资领域实现全面保护，经济技术合作安排向更广领域发展。同时，2018年以来，内地与澳门成立了经贸合作委员会，统筹协调解决经贸领域相关重大议题，经贸合作层次进一步提升。

两地经贸交流合作不断深入，助推澳门经济繁荣发展。货物贸易方面，内地对原产自澳门的产品全面实现零关税，支持澳门传统产业发展。2023年内地与澳门贸易额达38.4亿美元，较1999年增长4.3倍。服务贸易方面，通过CEPA开放，如推出“个人游”政策，内地赴澳门旅游人数快速增长，2004—2023年，内地赴澳门旅客累计约3.1亿人次，其中“个人游”旅客约1.4亿人次，带动了澳门零售、酒店、餐饮等行业发展，助力了澳门世界旅游休闲中心建设。2024年7月，内地在CEPA框架下将自澳门入境的内地居民旅客携带行李物品免税额度从5000元人民币提高到1.2万元人民币，进一步推动澳门旅游消费增长。投资方面，截至2024年10月，内地累计吸收澳门直接投资239.3亿美元，累计对澳门直接投资141.9亿美元。为推动澳门经济适度多元发展，商务部积极支持澳门发展会展业，会同相关部门为重点展会活动提供出入境证件和签注便利。截至目前，共有465项展会活动享受相关便利措施。

支持澳门对接国家发展战略，更好融入国家发展大局。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来，商务部出台了商务领域支持粤港澳大湾区建设若干政策措施，涵盖消费、流通、贸易、投资、经济合作等重点领域，推进商务领域支持粤港澳大湾区高质量发展。2023年《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》发布以来，商务部与有关部门出台了支持横琴放宽市场准入的特别举措，拓展澳门多元产业发展空间。在共建“一带一路”领域，两地建立了多层次机制性合作，共同打造项目交流平台，组织两地业界联合“走出去”，指导在澳门举办国际基础设施投资与建设高峰论坛，推动澳门共建“一带一路”走深走实。

中葡论坛成效不断凸显，澳门国际影响力稳步提升。2003年，中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）（简称中葡论坛）成立，目前已举办六届部长级会议，每届会议均签署《经贸合作行动纲领》；自第三届部长级会议以来，中方均宣布推进与葡语国家经贸合作举措。论坛与会国积极落实部长级会议成果，在政府间合作、贸易投资、人力资源、文化旅游、发展合作等领域成效显著，得到葡语国家的高度评价。经过多年发展，中葡论坛已成为政府间多边经贸合作机制的成功典范之一，有力支持了澳门中葡商贸合作服务平台建设，推动了中国与葡语国家经贸往来，提升了澳门国际影响力。

下一步，商务部将进一步推动两地经贸交流合作，支持澳门经济适度多元发展，保持长期繁荣稳定，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的贡献。

(责编：孙红丽、高雷)

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