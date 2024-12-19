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我国首家数据科技央企成立

2024年12月19日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者黄盛）据国务院国资委消息，我国首家数据科技央企——中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立。

据介绍，中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化中央企业，注册资金100亿元。公司引入招商局集团有限公司、中国保利集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国民航信息集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海数据集团有限公司作为战略投资者。

新央企将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心，整合物流与信息流、资金流，构建国家级物流大数据平台，以数字技术提升产业运营效率，服务实体经济发展，有效降低全社会物流成本。

(责编：郝帅、高雷)
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