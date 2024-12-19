人民网记者任妍 焦磊

当前，数智化浪潮正深刻改变着人们的生产和生活方式。在办公领域，智能互联的打印机、投影仪等设备大幅提升了工作效率与便捷性；而在日常生活中，便携式的智能打印设备也能够即时打印并分享美好瞬间。智能终端设备，已然成为直观感受科技进步的重要窗口。

“智能化与数字化两大趋势的发展，在过去的几年里，已经为我们的工作与生活带来了翻天覆地的变化。”惠普公司全球副总裁、打印机与耗材产品事业部大中华区总经理金卫东在做客人民网《人民会客厅》节目时表示，随着终端设备便携性的不断提升，数字化的信息能够在虚拟与现实世界之间高效、便捷地流转，满足了人们多元化的需求。

在金卫东看来，数字经济时代，信息如潮水般涌向网络、云端及便携式终端设备。人们常常需要在虚拟与现实世界之间实现信息的交互，而打印机正是这一过程中的重要桥梁。

“打印机是连接虚拟与现实，实现信息输入输出的关键设备。”金卫东表示，惠普致力于将虚拟世界的信息便捷地呈现在现实世界中，为用户提供高效、高品质的打印体验，从而助力提升信息交互的效率。

近年来，中国经济持续稳健增长、产业形态日益丰富，对办公设备的需求也随之攀升。金卫东介绍，2023年，中国激光打印机的出货量占全球总出货量的28%，而惠普激光打印产品在全球的出货量中，中国市场的占比高达29%。

“惠普进入中国已四十余年，我们始终积极参与并支持中国经济的发展。”金卫东表示，惠普希望在技术、研发、生产、人才培养、企业责任及社会责任等多个方面，全方位融入中国未来的发展，站在技术的前沿，为中国市场及客户提供优质的服务。

据了解，自1983年进入中国以来，惠普始终致力于将先进的制造理念和体系引入中国，并构建了一个涵盖研发、生产及销售的全链条体系，为中国产业升级和本土合作伙伴的高质量发展注入了强劲动力。

“我们的核心理念是，要对得起市场和消费者的信任，为他们提供品质卓越的产品。”金卫东表示，惠普始终坚守工程师的质朴精神，秉承“车库法则”，营造开放包容的研发环境，为创新提供深厚的土壤。

金卫东强调，中国市场在未来全球打印市场中仍将占据举足轻重的地位。惠普将一如既往高度重视在中国打印市场的发展，不断为中国市场量身定制创新产品，以满足用户日益变化的需求。

(责编：郝帅、高雷)

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