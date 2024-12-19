人民网北京12月19日电 （记者郝帅）首届“第四国土—城市地下空间发展大会”12月17日至18日在北京召开。本次大会由中国发展战略学研究会、中国冶金地质总局矿产资源研究院和中国城市规划学会地下空间规划分会联合主办。

会上，嘉宾围绕大会主题“城市地下空间发展与可持续利用”，深入探讨地下空间开发的战略意义、技术创新与未来发展趋势，推动地下空间资源的高效利用和可持续发展。

全球发展智库首席专家、十三届全国政协副主席辜胜阻，中国发展战略学研究会理事长潘教峰，国务院国资委研究中心主任衣学东，中国冶金地质总局党委书记牛建华应邀出席并作特别致辞。

大会主旨报告环节，国内外知名专家学者围绕城市地下空间的规划设计、开发模式、地质调查、资产化与资本化等前沿议题，发表了精彩的演讲并进行深入的讨论。中国冶金地质总局矿产资源研究院党委书记易荣表示，实现地下空间市场化的关键在于解决资源评估体系和产权制度的相关问题。要推动政府引导与社会资本的合作模式，激活地下空间要素资源，提升城市发展的整体效率。他指出：“未来地下空间将进入全面大开发时代，必须通过创新机制，推动资源的高效、绿色利用，助力城市的可持续发展。”

同时，大会还分设决策咨询沙龙和多个平行论坛，涵盖地下空间与地表空间的协调发展、地下空间资本市场价值发现、地下空间地质调查评价、地下空间协同规划与城市更新等重点议题，开展了深入研讨。与会专家围绕地下空间开发的前沿技术、市场化路径与政策框架展开交流，凝聚共识、碰撞智慧，推动学术界与产业界协同创新。

此外，大会发布了多个重要行业标准和创新成果。其中“2024年地下空间典型案例”正式发布，《城市地下空间地质探测与开发适宜性评价规范》标准正式发布，《城市地下空间资源量估算规范》标准正式启动。全国首例“城市地下空间地质大数据交易”签约仪式也在大会期间举行。

大会的成功召开标志着我国地下空间开发进入了一个新的发展阶段。地下空间作为“第四国土”，不仅为缓解城市土地资源紧张、推动绿色低碳发展提供了重要支撑，更为提升城市综合承载力、促进经济高质量发展发挥着巨大的作用。随着政策支持的进一步深化、技术创新的不断突破以及产业协同的持续加强，地下空间必将在推动我国城市可持续发展和现代化建设中发挥更加重要的作用。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经