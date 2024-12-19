人民网记者 王绍绍

消费品以旧换新是加快国内大循环、释放消费潜力的重要举措。今年以来，随着政策红利不断释放，各地大规模设备更新和消费品以旧换新工作持续推进，为经济回升向好注入新动能。

国家统计局最新数据显示，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%。1月至11月，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。

“今年以来，‘两新’政策加力实施，在释放市场潜力、拉动投资增长方面继续发挥积极作用。”国家统计局相关负责人此前表示。

在家电领域，以旧换新拉动效应尤其显著。商务部发布数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

平台、企业也借助政策红利加大促销力度。某电商零售企业发布的数据显示，近期，家电以旧换新订单增长超100%，其中，家用投影仪销售额增长超7倍，家用咖啡机销售额增长超8倍，促销费活动期间该平台家电整体类目销售额同比增长153%。

消费品以旧换新政策持续显效，国家统计局最新数据显示，11月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类、建筑及装潢材料类商品零售额分别增长22.2%、10.5%、6.6%、2.9%。

“有效启动和持续推动消费品以旧换新，需要全面调动各方面积极性，要坚持各地联动，统筹支持全链条各环节，实现产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策，惠及更多消费者。”业内专家表示。

在青海，截至12月3日，消费品以旧换新政策补贴已收到19.88万人次申请，累计审核通过18.16万人次，累计发放补贴资金6.17亿元，拉动消费85.06亿元；在北京，累计领取家电以旧换新补贴资格超233万人，收到汽车报废和置换更新申请超5.55万辆，推动消费品以旧换新政策成效显现。

与此同时，各地区也结合本地市场需求，将更多消费品纳入补贴范围。贵州在17类家电产品和12类家居产品换新促销基础上，增加了国产手机、平板电脑等高质量消费品；山西新增加电饭煲、料理机等15个家电补贴品类，以旧换新品类增至30种；江西将旋耕机、谷物烘干机等6类农机具列进农机报废补贴目录。

“消费品以旧换新是一项系统工作，涉及领域广、参与主体多，要加强统筹协调，坚持央地联动形成工作合力。”商务部相关负责人表示，以旧换新还将带动新能源、智能网联化设备产品相关行业快速发展，释放新质生产力。

相关负责人介绍，近期，绿色家电产品的消费潜力也在上升，洗碗机、嵌入式微蒸烤、清洁电器、净水器等新兴品类的一二级能效产品销量份额实现突破性增长，越来越多的高质量耐用消费品更多进入居民生活。

“以旧换新不是简单的同类产品置换，而是满足更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，将对产业升级、创新发展、形成新质生产力形成牵引。”业内专家表示。

中国消费经济学会副理事长洪涛认为，“扩品类增规模”空间仍然存在，“两新”中的设备以旧换新促进了新产品的研究和开发，对消费品以旧换新将持续起到促进作用。长期来看，消费品以旧换新应逐渐常态化、绿色化、市场化，企业紧跟市场，市场以消费者需求为导向，从而保证行业可持续创新发展。

(责编：郝帅、高雷)

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