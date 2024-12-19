人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以旧换新成效显著 释放内需新潜力

人民网记者 王绍绍
2024年12月19日14:51 | 来源：人民网
小字号

消费品以旧换新是加快国内大循环、释放消费潜力的重要举措。今年以来，随着政策红利不断释放，各地大规模设备更新和消费品以旧换新工作持续推进，为经济回升向好注入新动能。

国家统计局最新数据显示，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%。1月至11月，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。

“今年以来，‘两新’政策加力实施，在释放市场潜力、拉动投资增长方面继续发挥积极作用。”国家统计局相关负责人此前表示。

在家电领域，以旧换新拉动效应尤其显著。商务部发布数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

平台、企业也借助政策红利加大促销力度。某电商零售企业发布的数据显示，近期，家电以旧换新订单增长超100%，其中，家用投影仪销售额增长超7倍，家用咖啡机销售额增长超8倍，促销费活动期间该平台家电整体类目销售额同比增长153%。

消费品以旧换新政策持续显效，国家统计局最新数据显示，11月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类、建筑及装潢材料类商品零售额分别增长22.2%、10.5%、6.6%、2.9%。

“有效启动和持续推动消费品以旧换新，需要全面调动各方面积极性，要坚持各地联动，统筹支持全链条各环节，实现产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策，惠及更多消费者。”业内专家表示。

在青海，截至12月3日，消费品以旧换新政策补贴已收到19.88万人次申请，累计审核通过18.16万人次，累计发放补贴资金6.17亿元，拉动消费85.06亿元；在北京，累计领取家电以旧换新补贴资格超233万人，收到汽车报废和置换更新申请超5.55万辆，推动消费品以旧换新政策成效显现。

与此同时，各地区也结合本地市场需求，将更多消费品纳入补贴范围。贵州在17类家电产品和12类家居产品换新促销基础上，增加了国产手机、平板电脑等高质量消费品；山西新增加电饭煲、料理机等15个家电补贴品类，以旧换新品类增至30种；江西将旋耕机、谷物烘干机等6类农机具列进农机报废补贴目录。

“消费品以旧换新是一项系统工作，涉及领域广、参与主体多，要加强统筹协调，坚持央地联动形成工作合力。”商务部相关负责人表示，以旧换新还将带动新能源、智能网联化设备产品相关行业快速发展，释放新质生产力。

相关负责人介绍，近期，绿色家电产品的消费潜力也在上升，洗碗机、嵌入式微蒸烤、清洁电器、净水器等新兴品类的一二级能效产品销量份额实现突破性增长，越来越多的高质量耐用消费品更多进入居民生活。

“以旧换新不是简单的同类产品置换，而是满足更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，将对产业升级、创新发展、形成新质生产力形成牵引。”业内专家表示。

中国消费经济学会副理事长洪涛认为，“扩品类增规模”空间仍然存在，“两新”中的设备以旧换新促进了新产品的研究和开发，对消费品以旧换新将持续起到促进作用。长期来看，消费品以旧换新应逐渐常态化、绿色化、市场化，企业紧跟市场，市场以消费者需求为导向，从而保证行业可持续创新发展。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以旧换新成效显著 释放内需新潜力
　　消费品以旧换新是加快国内大循环、释放消费潜力的重要举措。今年以来，随着政策红利不断释放，各地大规模设备更新和消费品以旧换新工作持续推进，为经济回升向好注入新动能。…
首届“第四国土—城市地下空间发展大会”在京召开
　　人民网北京12月19日电 （记者郝帅）首届“第四国土—城市地下空间发展大会”12月17日至18日在北京召开。本次大会由中国发展战略学研究会、中国冶金地质总局矿产资源研究院和中国城市规划学会地下空间规划分会联合主办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部