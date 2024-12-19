人民网北京12月19日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布《悬崖秋千安全技术要求》强制性国家标准，规定了“悬崖秋千”设计、制造与安装、使用管理的安全要求，对该类设备的结构型式、载荷计算、控制系统、承载系统、安全防护装置等作出具体规定。

“悬崖秋千”作为近年来各地旅游景区出现的一种新型网红游乐设施，在设计制造、运营管理等方面存在漏洞，近年来，国内外已发生多起乘客因“悬崖秋千”受伤事件。2023年11月，市场监管总局发布公告，明确将“悬崖秋千”纳入特种设备中的大型游乐设施实施监管，并部署开展安全隐患排查整治。此次《悬崖秋千安全技术要求》的发布和实施，将进一步提升该类设备质量安全水平，有力消除事故风险隐患。

(责编：郝帅、高雷)

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