人民网北京12月19日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。

主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。

下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度，更好服务实体经济高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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