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银联国际与老挝国家支付网络互联互通合作落地

2024年12月19日15:23 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际与老挝国家支付网络互联互通合作落地

　　12月19日，银联国际与老挝国家支付网络（LAPNet）在上海共同宣布，双方二维码网络互联互通合作落地。中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰、LAPNet董事长Manolith SOUMPHONPHACDY出席签约仪式。即日起，消费者使用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，以及境外银联合作钱包，都可在老挝商家扫码支付。银联国际首席执行官王立新、LAPNet首席执行官Sisamone SRITHIRATH代表双方签署合作协议。

　　中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰表示，近年来，东南亚多国央行加快建设本地二维码网络，并推动开展双边和多边跨境二维码支付合作。顺应这一趋势，银联积极推动我国支付网络与东南亚区域网络跨境互联互通。此次与老挝LAPNet的合作是跨境互联互通工作的最新成果，将大幅提升银联钱包用户在老挝的移动支付体验。未来，银联将继续发挥优势，为推动我国与东南亚各国人员双向往来、亚太地区支付产业繁荣发展贡献更多力量。

　　LAPNet董事长Manolith SOUMPHONPHACDY表示，此次与银联国际的合作，是双方深化老中跨境支付和数字金融服务合作的重要成果之一。跨境二维码支付系统互联互通，对促进老挝与中国、与东南亚其他国家贸易和人员往来具有重要意义。我们期待与银联国际一道，加快推动相关业务落地，助力区域内金融支付创新发展，惠及老中两国更多居民和企业。

　　在老挝，目前几乎所有商户POS终端和ATM均已支持银联卡，银联卡也成为本地居民最常使用的国际卡品牌。近年来，越来越多当地居民使用二维码支付，顺应这一趋势，银联国际加快拓展二维码支付受理范围。此次与LAPNet合作，即在老挝国家统一二维码标准LaoQR中聚合了银联二维码标准，从而快速、大规模双向开放二维码支付网络，大幅提升钱包用户的跨境移动支付体验。

　　此次合作基于“网络互联互通”模式，当地所有二维码商户仅需更新收款码，即可支持银联移动支付产品，无需额外任何技术改造。消费者使用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，以及境外银联标准钱包，都可在老挝扫码完成支付。未来，老挝当地新增二维码受理商户也将默认支持银联受理。

　　下一步，双方将进一步推动老挝居民使用当地商业银行App在我国银联二维码商户使用，老挝居民可在App内绑定实体银联卡或申领数字银联卡，在已开通银联二维码受理的国家和地区直接扫银联二维码支付，从而大幅提升老挝居民跨境尤其是来华移动支付体验。

　　去年以来，银联国际已在境外18个国家和地区与本地转接网络达成或推进合作，推动二维码业务互联互通。目前银联二维码境外受理商户增至46个国家和地区超过860万家，为消费者提供更加便捷和多样化的支付服务。

(责编：曹淼、李源)
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